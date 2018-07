Geschreven op 12-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mooi, een elektrische truck van Nederlands fabrikaat. DAF Trucks en VDL Groep hebben een volledig elektrische truck gepresenteerd. Beide ondernemingen zullen later dit jaar de eerste elektrische vrachtwagens aan klanten uitleveren.

DAF levert de cabine en het chassis van de DAF CF-trekker, nu al gekroond tot International Truck of the Year 2018 en VDL voorziet deze vrachtwagen van een elektromotor, batterijen en de aansturing daarvan.

De e-truck zal als trekker-trailercombinatie worden ingezet voor binnenstedelijke distributie met een totaalgewicht tot 40 ton. De technologie die is gebruikt, is in grote lijnen dezelfde als die wordt toegepast in de elektrische bussen van VDL Groep. Daarmee zijn inmiddels miljoenen kilometers in dienstregelingen afgelegd.

De DAF CF Electric VDL E-Power beschikt over een elektrische motor met een vermogen van 210 kilometer en 2.000 Nm koppel. De motor wordt van elektriciteit voorzien middels een batterijpakket met een bruto capaciteit van 170 kilowattuur. Op één batterijlading kan ongeveer 100 kilometer worden gereden, voldoende voor de dagelijkse distributie van buiten de stad de stad in. Het tussentijds snelladen van de batterij gebeurt binnen 30 minuten. Een volledige laadbeurt kan worden afgerond binnen 1,5 uur.

De e-truck is de afgelopen periode uitgebreid getest in het reguliere stadsverkeer. De eerste uitgeleverde e-trucks zullen door de klanten worden ingezet voor zwaardere distributie in stedelijke gebieden. Afhankelijk van de ervaringen zal de serieproductie van de CF Electric worden opgestart. Met welke aantallen die stap gepaard zal gaan, is afhankelijk van marktomstandigheden. In een volgende fase zullen de verdere mogelijkheden worden onderzocht om andere elektrische voertuigen te ontwikkelen die de stad ingaan of in de stad blijven. Daarbij kan worden gedacht aan een 18-ton bakwagen en andere elektrische wagens, zoals huisvuilwagens en containertrucks voorzien van een elektrische haakarm.

Zie ook: Twee Elektrische Vrachtwagens voor Bevoorrading Albert Heijn Supermarkten in Amsterdam – Drie Zero-Emission Elektrische Vrachtwagens in Rotterdam by BREYTNER en Technische Unie – Boonstra Transport Neemt Elektrische 44-Tons Trekker Vrachtwagen in Bedrijf – Technische Unie Neemt Elektrische 3,8 Ton Vrachtwagen in Gebruik in regio Amsterdam – De 100% elektrische vrachtwagen van 020stadsdistributie – Verhuizen in Amsterdam met Elektrische Verhuiswagens – De Eerste 100% Elektrische Verhuiswagen Ter Wereld van Mondial Aad de Wit Verhuizingen – HEINEKEN Neemt Grootste Elektrische Vrachtwagen in Gebruik: Heerlijk, Dat Groene Rijden

De Elektrische Mercedes eActros Vrachtwagen by Mercedes-Benz Trucks – MAN Trucks & Bus Introduceert Volledig Elektrische Distributietrucks en Elektrische Stadsbussen – Elektrische Volvo FL Electric Trucks Voor Stedelijke Distributie en Afvalinzameling by Volvo Trucks – Daimler Delivers First Electric FUSO eCanter Trucks to UPS – The Full Electric Tesla Semi Truck: A Beast by Tesla – Cummins AEOS Electric Concept Truck Unveiled by Cummins – The Nikola One and The Nikola Two Electric Hydrogen Fuel Cell Trucks by Nikola Motor Company – The Einride T-Pod: An Electric, Self-Driving Truck Without Windows by Einride – De Truck van de Toekomst – Drie Distributietrucks met Waterstof Brandstofcel voor Asko in Noorwegen by Scania