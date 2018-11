Geschreven op 9-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

CUPRA, het nieuwe performancemerk van Seat, maakte onlangs zijn debuut tijdens de Autosalon van Genève.

Daar presenteerde CUPRA de CUPRA e-Racer. De allereerste elektrische TCR-toerwagenracer ter wereld, heeft een aandrijflijn die normaal gesproken 300 kW/408 pk levert, met een piekvermogen van 500 kW/680 pk.

De vraag is natuurlijk wanneer Seat echt werk gaat maken van elektrische auto’s. Dat kan nog wel even duren als we naar deze uitspraak kijken: Luca De Meo, topman van Seat: “2020 wordt Seat’s jaar van elektrificatie, met de lancering van een plug-in hybrideversie van de nieuw Seat Leon, met een elektrische actieradius van minimaal 50 kilometer. Bovendien introduceren wij dat jaar onze allereerste volledig elektrische auto.”

Deze elektrische e-Seat wordt op basis van het MEB-platform gebouwd en krijgt een range van 500 kilometer. De auto wordt volgens Seat concurrerend geprijsd en wordt uitgerust met geavanceerde connectiviteits- en infotainmentsystemen.