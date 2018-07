Geschreven op 28-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mooi hoor. Alweer een nieuwe start-up die de markt van elektrische auto’s gaat betreden. De strijd om de gunsten van de stadsbewoners onder fabrikanten van elektrische auto’s lijkt losgebarsten.

Zowel bekende merken als nieuwkomers richten zich op deze doelgroep. City Transformer uit Israël is de volgende start-up die zich in deze strijd wil gaan mengen. Het bedrijf heeft grote plannen voor de nabije toekomst.

City Transformer denkt zelf dat het een handige voorsprong op de concurrentie kan nemen. Dat dankt het aan het feit dat het stadsverkeer in het thuisland tot het slechts georganiseerde van de westerse wereld behoord. Dat was de uitkomst van twee onderzoeken van de internationale transportorganisatie OECD, in samenwerking met het IMF.

Om orde in die chaos te schappen denkt de start-up nu goud in handen te hebben en snel te kunnen groeien.

Als het gaat om kleine stadsauto’s, dan zijn alle fabrikanten het erover eens dat weglaten een kunst is. De auto moet zo min mogelijk ruimte in beslag nemen. City Transformer gaat nog een stap verder. Het wil een auto op de markt brengen die op de plek van bestemming op te vouwen is. Daardoor kan de ruimte die de auto in beslag neemt worden teruggebracht tot een meter. In thuisland Israël is gebrek aan parkeerruimte één van de grootste problemen. Door de auto zo klein te maken zou direct veel van dit probleem weggenomen kunnen worden.

Het bedrijf heeft in ieder geval de toezegging van de stad Tel Aviv dat het er een pilot mag gaan draaien in 2019. De elektrische City Transformer zal dan gedurende een bepaalde periode de weg op mogen. Het bedrijf mag hiervoor 50 auto’s gaan inzetten. De belangrijkste stap die het daarbij wil zetten is het verbeteren van de rijervaring. Doordat veel aandacht is uitgegaan naar het opvouwbaar maken, is er nog onvoldoende informatie over hoe de auto zich in een drukke stad eigenlijk gedraagt. De pilot moet hier antwoord op geven.

