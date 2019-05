Geschreven op 20-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Veel autonome, elektrische concept en productie auto’s hebben ongeveer hetzelfde ontwerp. Alles van de Volkswagen I.D. Vizzion tot de Lucid Air maakt gebruik van een sedan ontwerp met gladde lijnen. Citroën dacht het daarom met de 19_19 Concept volledig anders aan te pakken.

De Citroen 19_19 heeft nog het meeste weg van een auto die de maan over moet kunnen rijden. Dat komt mede door zijn 30-inch banden die speciaal ontwikkeld zijn door Goodyear.

Deze zorgen ervoor dat de conceptauto hoog op zijn poten staat. Daarnaast zitten alle wielen allemaal in een eigen behuizing die ver van de rest van de auto afstaan.

De koplampen zijn gemaakt van LED en vormen het Citroën logo als ze aanstaan. Hetzelfde gebeurd aan de achterkant maar dan in het rood. Op het dak zitten sensoren die nog het meeste weg hebben van vinnen. De meerderheid van het ontwerp heeft transparante openingen die passagiers niet alleen het landschap maar ook de weg onder hun en de vering laat zien.

Het interieur is net zo funky en stijlvol als je van Citroën mag hopen. Elke stoel is een klein beetje anders. De bestuurdersstoel is redelijk conventioneel en zorgt ervoor dat de bestuurder rechtop blijft zitten. De passagiersstoel is lang en kan ver naar achteren zakken voor maximum comfort, ook heeft deze een verstelbare hoofdsteun. De achterbank is een kleine love seat met elastische banden waar je tegenaan kunt leunen.

Alles is bekleed met een een stoffen bekleding in de kleuren blauw, wit en rood, de kleuren van de Franse vlag. Het stuurwiel en de pedalen zijn volledig in te klappen. Dit kan worden gedaan als de auto autonoom rijdt. Alle informatie wordt weergegeven op de voorruit. In het centrum van het dashboard is een verlichte cilinder te vinden die de digitale, persoonlijke assistent moet voorstellen. Gedeeltes van het interieur zijn afgewerkt met plastic dat op marmer lijkt.

Citroën heeft de conceptauto ook wat realistische mechanische onderdelen meegegeven. De auto gebruikt dezelfde hydraulische vering als dat het in andere auto’s gebruikt. De aandrijving wordt verzorgt door twee elektrische motoren die 456 pk en 590 Nm leveren. Dit alles wordt aangedreven door een 100 kWh batterij die de auto 800 km kan voortbewegen volgens WLTP standaarden.

Of deze gewaagde conceptauto er ooit zal komen is natuurlijk de vraag. De Citroën 19_19 is niet een auto waarvan verwacht wordt dat hij snel op de openbare weg is terug te vinden.