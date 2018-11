Geschreven op 9-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Betere oplossingen voor duurzaam vervoer in de stadsdistributie, voor zorginstellingen en op bijvoorbeeld vakantieparken. Electrocar is van mening dat het kan.

De Nederlandse leverancier van elektrische werkvoertuigen heeft onlangs de elektrische Cargolev gepresenteerd. Met dit gloednieuwe, 100% elektrische voertuig brengt Electrocar haar eigen ontwikkeling op te markt.

De eerste reacties op Cargolev zijn positief en veelbelovend. De onthulling vond plaats tijdens de Ecomobiel beurs in Den Bosch. Oftewel, dé zakelijke beurs voor duurzame mobiliteit. Bezoekers kregen de kans om Cargolev met eigen ogen te zien en uit te proberen. Uit de reacties blijkt dat zij werden verrast door het feit dat Cargolev een volledig Nederlandse ontwikkeling en productie is. Evenals door de vele mogelijkheden van deze nieuwe, lichte e-truck.

Met Cargolev zorgt Electrocar voor de ultieme combinatie van de beste materialen en jarenlange ervaring in elektrische werkvoertuigen en duurzame mobiliteitsoplossingen op maat. Al ruim 15 jaar is dit Gelderse bedrijf 24/7 met elektrisch vervoer bezig. Met de ontwikkeling van Cargolev komt die kennis en ervaring samen.

De nieuwe Cargolev is meer dan alleen een licht elektrisch voertuig. Zo is het nieuwe voertuig met beperkte snelheid slechts 1.30 meter breed, wat ideaal is voor smalle doorgangen en in gebieden waar deze beperkte snelheid gewenst is. Ook beschikt Cargolev over maar liefst 800 kg netto laadvolume, high-end schokabsorptie en veel praktische opbergruimte. Dankzij de voorwielaandrijving heeft de Cargolev een extra lage laadvloer en is extra veilig op gladde wegen. En doordat de middenconsole iets uit het midden is geplaatst, heeft de chauffeur extra veel zitruimte en daarmee comfort in de cabine. De te openen voorruit zorgt daarnaast voor optimale ventilatie. De werkplek van de berijder is volledig ergonomisch verantwoord.

Electrocar heeft direct twee Cargolev-types op de markt gebracht. De Cargolev TC Gesloten Laadbak XL is speciaal ontwikkeld voor ‘makers van de groene stad’. Dus voor vervoer in binnensteden of voor het befaamde ‘last mile transport’ (stadsdistributie). Maar ook voor zorginstellingen en vakantieparken is deze Cargolev uitermate geschikt. Met een laadvolume van 5,5 m3 heeft deze Cargolev-uitvoering ruimte voor zeker 3 rolcontainers, 2 europallets of talloze pakketten. Deze ruimte is ruimschoots meer dan menig grote bestelbus. De laadklep is afsluitbaar en zelfs te koppelen aan de centrale vergrendeling. De nieuwe Cargolev is de allereerste, lichte e-truck die dergelijk rolcontainer-vervoer mogelijk maakt.

Het tweede Cargolev-type is de Cargolev TC Open Laadbak. Ideaal voor elektrisch transport van (groen)afval en gereedschappen. Dit model is verkrijgbaar met zowel een vaste als kiepende open laadbak. Met een afmeting van 2493 x 1242 x 300 mm (lxbxh) is de laadbak ook nog eens erg ruim. Door de dubbele vloer is er onder de gehele laadbak extra opbergruimte aanwezig, die bovendien is af te sluiten. Dus ook perfect voor kostbare gereedschappen.

Zie ook: Het 100% Elektrische Vuilniskarretje by Electrocar – LEVV-LOGIC: De Inzet Van Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen (LEVV’s) In Stadslogistiek – Elektrische Bakfietsen en Kleine Elektrische Voertuigen Voor Postbezorging in Utrecht by Post NL –DHL CityHub: Emissieloze Stadsdistributie Met Cubicycles in Groningen en Tilburg by DHL Express – CoolblueFiets: Coolblue Gaat Kleine Pakketjes Per Pakfiets Bezorgen – Project DUELL: Ontwikkeling Elektrische Last-Mile Bestelauto (Urban E-Truck) by VDL en Picnic –De Elektrische Babboe Bakfiets: De Babboe E-Power en Babboe E-Curve – De Urban Arrow Elektrische Transportfiets: Hét Alternatief Voor Transport in de Stad –De Vrachtfiets by Onno Sminia en Louis Pierre Geerinckx – De Johnny Loco Elektrische Bakfiets: De Cargo E-Bike Johnny Loco – The Full Electric TRIPL Urban Cargo E-Scooter: Zero-Emission Delivery in the City – De Groene Pakketdienst in Rotterdam by Snowball Johnny – De Zolution: Elektrisch Voertuig Voor Zero-Emission Stadsdistributie by UMS – De 100% Elektrische Cargohopper Stadsdistributie in Utrecht, Enschede en Amsterdam – Stadslogistiek Stedendriehoek (S3H) Zutphen: Tweede Elektrische Wagen Voor Stadsdistributie – De Elektrische MAN CitE Distributie Truck Voor Stadsdistributie by MAN Trucks & Bus – Bol.com Gaat in Amsterdam Bezorgen Met Elektrische Bakfiets: Binnen 2 Uur Bezorgd by PostNL – Elektrische Bakfietsen en Kleine Elektrische Voertuigen Voor Postbezorging in Utrecht by Post NL – De Urban Arrow Elektrische Transportfiets: Hét Alternatief Voor Transport in de Stad –De Vrachtfiets by Onno Sminia en Louis Pierre Geerinckx – De Johnny Loco Elektrische Bakfiets: De Cargo E-Bike Johnny Loco – The Full Electric TRIPL Urban Cargo E-Scooter: Zero-Emission Delivery in the City – De Groene Pakketdienst in Rotterdam by Snowball Johnny