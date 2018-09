Geschreven op 20-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Tijdens de IAA in Hannover presenteert Gazelle met de D10 e-cargo de ideale pakketbezorger. Met de D10 springt Gazelle in op de vraag naar slimme, snelle, groene en (kosten)efficiënte transportoplossingen voor binnenstedelijke gebieden.

De IAA staat bekend als ‘s werelds meest vooraanstaande internationale transportbeurs.

De D10 maakt deel uit van een bredere visie van de ontwikkelingspartners in het kader van MaaS (Mobility As A Service) en zero emission stadslogistiek. Gazelle werkt hierin samen met DOCKR en Aluca. Met als doel het schoner, veiliger, bereikbaarder en duurzamer maken van steden.

De Gazelle D10 e-cargo is bij uitstek geschikt voor de last mile aflevering van onder meer pakketten en (gekoelde) etenswaren in verstedelijkte gebieden. Dankzij de wendbaarheid heeft de D10 geen last heeft van opstoppingen. Het LEVV (lichte elektrische vrachtvoertuig) is toegelaten op fietspaden en kan zelfs op stoepen komen. En is dus overal te parkeren. Bovendien is de e-cargobike welkom in elke milieuzone.

De Gazelle D10 is een e-cargo fiets met elektrische trapondersteuning. Hij biedt plaats aan maximaal twee standaard bagageboxen met Euro Pallet-afmetingen (1.200 x 800 x 1.100 mm), een inhoud van 1 m3 en een laadvermogen van 100 kg. De trapondersteuning van de D10 is elektrisch en lokaal emissievrij door middel van een 250W Bosch Performance CX-motor in combinatie met een batterij met een capaciteit van 1.000Wh. Met de ondersteuning is een maximumsnelheid van 25 km/u te halen. De ondersteuning zorgt ervoor dat de D10 zelfs met zware belading eenvoudig en vlot door het verkeer beweegt. Ook dit draagt bij aan de snelheid van de transportdienst. Voor de D10 is geen kenteken vereist.

Zie ook: Mobility-as-a-Service (MaaS): Toegevoegde Waarde – Gedragsverandering Onzeker by KiM – LEVV-LOGIC: De Inzet Van Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen (LEVV’s) In Stadslogistiek