Geschreven op 30-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Brekr Model B is de eerste elektrische brommer van een startup uit de Achterhoek. Een Nederlands designpareltje.

De vorm van de Brekr past helemaal bij de elektrische technologie: de motor zit in het wiel, de bak is er voor de accu’s, en daar zit een zadel op. De actieradius is 50 tot 80 kilometer.

Je kunt er een tweede accu naast zetten voor dubbel bereik. De Brekr B4000 is in de lente van 2020 verkrijgbaar.

De Brekr is er als snorfiets of als bromfiets. Beperkt tot 25 km/u hoef je geen helm op bij de snorfiets. Maar het rijden is een stuk leuker boven de 30 km/u.

De Brekr model B heeft ruimte voor twee uitneembare accu’s. Een accu heeft een vermogen van 1,9 kWh waarmee je 50 tot 80 km rijdt. Of 100 tot 160 km met twee accu’s. Door zijn unieke aluminium frame is de Brekr tien tot dertig kilogram lichter dan een gemiddelde scooter, zo wordt je actieradius groter.

Je Brekr maakt geluid. Je wordt gehoord en daardoor gezien. Wel zo veilig voor je medeweggebruikers en jezelf. Via de Brekr-app blijf je verbonden met je Brekr. De Brekr model B is voorzien van een GPS-module. De app geeft inzicht over gereden ritten, de resterende capaciteit van je accu, je locatie en verdachte omstandigheden.

