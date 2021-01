Geschreven op 5-1-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Blacksmith Electric heeft een nieuw model elektrische scootmobiel, bekend als de B4, toegevoegd aan zijn bestaande assortiment elektrische motorfietsen en scooters.

De in Chennai, India gevestigde start-up van elektrische motorfietsen lijkt sterk te hebben geleund op het ontwerp van hun vorige iteratie, de B3 (onderste foto).

Die scooter was op zijn beurt grotendeels gebaseerd op hun B2 elektrische cruiser-motorfiets die in de zomer van 2019 werd onthuld.

Blacksmith zegt nu dat het klaar is om eindelijk voertuigen uit te rollen in 2021 De Blacksmith B4 heeft een neo-retro ontwerp en wordt aangedreven door een 5 kW elektromotor die in staat is tot bursts van 14,5 kW. De elektrische scooter kan een topsnelheid van 120 km / u (75 mph) halen, maar kan ook worden beperkt tot 60 km / u (37 mph).

Blacksmith heeft geen details vrijgegeven over de werkelijke capaciteit van de batterij, maar beweert dat deze voldoende zou moeten zijn voor 120 km (75 mijl) bereik en in vier uur kan worden opgeladen.

De B4 is ontworpen om maximaal twee rijders te vervoeren en heeft een maximaal laadvermogen van 200 kg (440 lb).

Voor degenen die een tweede rijder willen vervangen door lading, voegt Blacksmith’s nieuwe B4 + elektrische scootmodule een grote laadbak toe aan de achterkant van het voertuig. Het bedrijf positioneert de B4 + als een elektrische koerier- of bezorgscooter.

Tweewielige voertuigen lopen voorop in India, en de regering zet zich actief in om de miljoenen motorfietsen op gas te vervangen door schonere elektrische modellen.