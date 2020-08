Geschreven op 28-8-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Bollinger Motors, tot nu toe vooral bekend van z’n plannen voor elektrische pick-ups, komt met een elektrische bestelbus: de Bollinger Deliver-E.

De Amazon-achtige bedrijven van deze wereld zouden staan te springen om een hippe, elektrische bus om hun traditionele, benzine- of dieselgestookte exemplaren te vervangen.

Bollinger doet met de Deliver-E een voorstel voor zo’n voertuig. Daarbij lijkt men goed te hebben nagedacht over de vormgeving en indeling van de bus.

De Bollinger Deliver-E is aan de voorzijde wat smaller dan achteraan en heeft achter zelfs een aanzienlijk grotere spoorbreedte. Dat schept ruimte voor een enorm laadruim, dat bovendien eenvoudig toegankelijk is. De achterdeuren lopen door tot nagenoeg op straat, zodat er hier een instaphoogte van slechts 46 cm wordt gerealiseerd. De laadvloer is volledig vlak en wordt slechts onderbroken door de wielkasten, die een relatief bescheiden omvang hebben.