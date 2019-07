Geschreven op 9-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Etergo uit Amsterdam gaat in Emmen bij Technologies Added een productielijn realiseren voor haar elektrische scooter AppScooter.

Deze slimme elektrische scooter van Etergo is verbonden met internet en kent vele handigheidjes die het veilig rijden verhogen en geïnspireerd is op een Tesla.

Op twee uur van Amsterdam kunnen de engineers van Etergo support bieden in de cruciale eerste maanden waarin de productie wordt gestart en opgeschaald.

Hierdoor kunnen continue verbeteringen snel worden doorgevoerd en zijn de communicatielijnen kort. Bovendien biedt Technologies Added, naast veel ervaring, ook de vierkante meters om straks tot 60.000 elektrische motorfietsen per jaar te kunnen maken voor Etergo’s toekomstige productportfolio. De fabriek in Emmen moet daarmee de thuisbasis worden voor de eerste grootschalige productiefaciliteit voor elektrische motorfietsen in Nederland.

Etergo haalde in totaal 20 miljoen euro op van een investeerder uit de Duitse auto-industrie en van meer dan 5.000 investeerders in hun community. Technologies Added, ontstaan na de sluiting van de Philips-fabriek in Emmen in 2017, is op haar beurt opgezet als Industrie 4.0 Smart Factory met compleet gedigitaliseerde productieprocessen en behoort daarmee tot de kopgroep van de nieuwe maakindustrie in Nederland.

Technologies Added in Emmen is de eerste Smart Factory in Nederland waar gelijkgezinde bedrijven onder één dak produceren. Het werkt als je eigen fabriek, maar het is georganiseerd als een shared facility. Dit wordt mogelijk gemaakt door een uniek, flexibel assemblageconcept. Made by You, powered by Technologies Added. Technologies Added is een officieel Fieldlab op de nationale Smart Industry Agenda.

De deal tussen Etergo en Technologies Added is mede tot stand gekomen met steun van de provincie Drenthe en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). De komst van Etergo is een belangrijke impuls voor Zuidoost-Drenthe. Het project levert 50 nieuwe banen op, wat kan oplopen tot vele honderden op termijn. Ook toeleveranciers uit de regio zullen waarschijnlijk betrokken worden bij de productie van de componenten van de Appscooter.

