Geschreven op 22-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Reesink Agri presenteerde op de Agri Duurzaamheidsdag op 18 april jl een elektrisch aangedreven voermengwagen die in samenwerking met zusteronderneming Motrac Industries werd ontwikkeld voor de Kuhn Profile 2 DL voermengwagens.

De voordelen van de Kuhn MoRe E voermengwagens zijn: energiezuinig voeren, reduceert CO2 voetprint, brandstofbesparing ca. 8.000 ltr per jaar, slechts 1 voertuig voor laden/lossen, mengcyclus eenvoudig aan te passen aan het rantsoen d.m.v. draadloze bediening, onderhoudsvrije aandrijving en de batterij is aan te passen aan de gewenste capaciteit.