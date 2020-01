Geschreven op 21-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Technische Universiteit Berlijn ontwikkelt samen met een aantal andere ondernemingen dit een waterstof schip: de elektrisch aangedreven duwboot ELEKTRA.

De ELEKTRA komt nog dit jaar in de vaart. De duwboot pendelt in eerste instantie tussen Hamburg en Berlijn. Later wordt ook Stettin aangedaan. De duwboot is 20 meter lang en 8,2 meter breed. Het kan een enkele duwbak vervoeren.

De binnenvaart is al een relatief schone manier van goederentransport. Een gemiddeld schip stoot wel tot zes keer minder CO2 uit dan een vrachtauto. Verreweg het minst is de uitstoot per tkm in het bulkvervoer per 6-baks duwstel. Met de voortstuwing van één duwboot wordt een lading van 16.000 ton vervoerd.

Het doel van het project is ,de techniek van de waterstof- en brandstofceltechnologie aan boord van een schip in de praktijk te testen. Dat moet leiden tot verder inzicht in hoe de binnenvaart aan emissieloze voortstuwing geholpen kan worden. Het hybride aandrijvingsconcept bestaat uit brandstofcellen en accumulatoren. Met dit project wordt geprobeerd de haalbaarheid aan te tonen van waterstof als directe of indirecte energiebron voor de scheepvaart, met al zijn specifieke eisen.

De ELEKTRA wordt aangedreven door twee 200-kilowatt-elektromotoren. Deze halen voor de kortere afstanden hun energie uit een enorm accublok, dat 3,2 megawatt-uur kan opslaan. Dat blok bevindt zich achter het stuurhuis. Daar staan ook zes containers met in totaal 750 kilo waterstof onder een druk van 500 bar. Die voeden de drie brandstofcellen die elk een capaciteit hebben van 100 kilowatt. Deze leveren stroom als de accu’s op dreigen te raken. Op het dak van het stuurhuis zijn zonnecollectoren aangebracht.

