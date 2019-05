Geschreven op 5-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Geweldig. De eerste volledig elektrische betonmixer ter wereld komt uit Nederland. Uit Joure.

Wierda Hybrid Technologies uit Joure heeft een volledig elektrische betonmixer gebouwd. Er waren al betonmixers op de markt waarbij het mixen volledig elektrisch gebeurde. Dat leverde al een besparing van de uitstoot op van zo’n 35 procent.

Met de nieuwe mixer is er ook geen diesel meer nodig om te rijden. Volgens de bouwers geeft dit een besparing op de CO2-uitstoot van 80 procent.

De elektrische betonmixer is een kleine mixer voor 10 m3 beton waarbij de mixer geplaatst is op een vierasser-chassis. Naast het milieuvoordeel biedt de elektrische mixer gezondheidsvoordelen voor de chauffeur omdat hij niet meer in de dieselwalm werkt tijdens het laden en vooral het lossen van beton. Ook is het veiliger omdat de wagen geen geluid maakt en de chauffeur andere arbeiders op de bouwplaats of voorbijgaand verkeer op het losadres eerder hoort aankomen.

Naast Wierda Hybrid Technologies is ook de Rotterdamse firma P. Van der Velden Bedrijfswagens bezig met een volledig elektrische betonmixer. Een 6 kuubs truckmixer is leverbaar.

De bouw is geen eenvoudige sector om elektrisch te maken omdat elektrische machines relatief duur zijn en niet veel bouwbedrijven de middelen hebben om deze machines te kopen. Daarnaast speelt de innovatie in batterijen een belangrijke rol. Machines in de bouw zijn relatief zwaar. Het kost veel energie om die machines in beweging te krijgen. Alleen voor machines die steeds korte afstanden rijden, zoals een betonmixer, is het interessant omdat deze batterijen relatief snel opgeladen zijn tijdens het laden van het beton.

