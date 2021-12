Geschreven op 21-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Natural Yachts uit Heeg verhuurt en verkoopt moderne, luxe en 100% elektrische motor -en zeiljachten. Afgelopen jaar heeft Natural Yachts al meerdere elektrische boten verhuurt en nu kondigt het Nederlandse familiebedrijf aan om alleen nog elektrische motorjachten aan te bieden in de verhuur. Een echte primeur!

Natural Yachts zal volgend jaar zeven nieuwe 100% elektrische motorjachten verhuren. Drie motorjachten van 12 meter, de Northman 1200 Electric en vier motorjachten van 9 meter, de Nexus Revo 870 Electric. Deze jachten zijn uitgerust met een long-range en veilig LiFePO4 accupakket met een zeer lange levensduur. Elektrisch varen is niet alleen duurzaam, het verblijf aan boord van een elektrische boot biedt tevens meer comfort.

Met de 100% elektrische verhuurvloot laat Natural Yachts zien dat een duurzaam toeristisch aanbod geen toekomst maar realiteit is. De missie van het familiebedrijf is de transitie naar een duurzame watersport versnellen door zero emissie innovatieve technologie toe te passen. Met de vaarvakanties op elektrische boten wordt de mogelijkheid geboden om mensen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met zero emissie varen.

Doordat alle zeven nieuwe jachten in de verhuurvloot van Natural Yachts met een elektrische aandrijving zijn uitgerust wordt er in vergelijking met een traditionele diesel motorboot 86.126 kg CO2 bespaart per verhuurseizoen. Deze uitstoot staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 18 huishoudens met een gemiddeld jaarverbruik van 3000 kWh elektriciteit en 1500 m 3 gas.

Jurjen Poorting, directeur van Natural Yachts: “De 100% elektrische motorjachten die wij in de verhuur aanbieden hebben een multifunctioneel doel. Met de verhuurjachten zetten we de transitie in naar een duurzame watersport maar het is ook een mooie manier om mensen kennis te laten maken met zero emissie varen. Zo merken we dat onze verhuurgasten bij terugkomst ook hun volgende vakantie op een elektrische boot willen doorbrengen en wordt er meer vraag gecreëerd.”

Alle jachten worden met een batterijpakket uitgerust voor een ‘extra groot vaarbereik’ dit betekent dat men ongeveer 2 dagen kan varen, dit komt neer op zo’n 6 tot 10 uur. Wanneer u in een dorpje of stad bent om bijvoorbeeld even boodschappen te doen kunt u meteen het motorjacht aansluiten op de walstroom om bij te laden. Zo kan men lang doorvaren zonder in een haven te overnachten. In Friesland is er in elke haven of gemeentelijke ligplaats walstroom aanwezig. Wanneer een elektrisch motorjacht (bijna) leeg is, kan het batterij pakket aan boord weer in een nacht opladen. Daarnaast zijn de jachten met een hardtop vant zonnepanelen voorzien die bij zonnig weer het verbruik van de hotelvoorziening dekken.

Het kleinste model in de elektrische verhuurvloot van Natural Yachts is de Northman Nexus Revo 870 Electric. Deze boot is geschikt voor vier personen en heeft twee hutten, een badkamer cabine, een moderne keuken en een comfortabele zithoek. Buiten is er ook genoeg ruimte om te ontspannen, zo is er een L-shaped sofa en een tafeltje in de cockpit, een bankje op het voordek en zonnedekkussens op het dek.

De Northman 1200 Electric is een luxe 12 meter motorjacht en is geschikt voor 6 personen. Dit elektrische jacht beschikt benedendeks over 3 hutten met tweepersoonsbedden en 2 badkamers. Het leefgedeelte bevindt zich bovendeks, waardoor men overdag altijd van 360 graden uitzicht kunt genieten.