Geschreven op 7-10-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mourik Infra introduceerde vrijdag 1 oktober 2021 de eerste 30-tons rupsgraafmachine op waterstof in Nederland.

Een primeur voor de emissieloze bouwplaats. Deze innovatie ligt volledig in lijn met de strategie van Mourik: al het materieel emissieloos in 2030.

De graafmachine, een omgebouwde Liebherr R926 Generatie 8, is namelijk de eerste middelzware graafmachine die volledig emissieloos is. In samenwerking met Accenda en met ondersteuning van Liebherr werd dit binnen 10 maanden gerealiseerd.

‘Hij lijkt precies op een traditionele graafmachine. Alleen is deze zo schoon dat we er zelfs in Natura 2000-gebieden mee kunnen werken. Bovendien is de waterstofversie krachtiger dan de gewone’, stelt Kees Jan Mourik, bestuursvoorzitter van aannemer en technisch dienstverlener Mourik. ‘Voor de liefhebbers; het is een omgebouwde Liebherr R926 Generatie 8 die dankzij onze aanpassingen helemaal geen CO2 en NOx uitstoot. De machine kan een volledige werkdag draaien zonder dat de accu’s hoeven te worden vervangen of de waterstof moet worden bijgevuld. Dus er is geen tijdverlies. Dat maakt deze unieke graafmachine optimaal inzetbaar en rendabel voor onze opdrachtgevers.’

Eerder ontwikkelde Mourik al een technologie waarmee de uitstoot van NOx door bouwmaterieel zoals graafmachines, kraanheimachines, walsen, asfaltmachines en generatoren met maar liefst 97% kan worden verminderd. Mourik: ‘Door te innoveren in emissieloos materieel kunnen we ondanks de strenge stikstofregeling toch aan de slag gaan bij belangrijke infraprojecten en dijkversterkingsprojecten.’

Mourik: ‘Het opent bovendien mogelijkheden voor projecten waarvoor het nu moeilijk of onmogelijk is vergunningen te krijgen in verband met de uitstoot. Met nul uitstoot bieden we de oplossing voor deze belangrijkste hindernis. De nood is hoog. De bouw moet door. We zijn er als familiebedrijf trots op dat we hier het voortouw in kunnen nemen.’

Het ombouwen van de graafmachine heeft Mourik in eigen huis gedaan. Walter Deelen, directeur Mourik Infra: ‘De technologie is nieuw, dus de kennis moesten we zelf opbouwen. Dat is wel toevertrouwd aan onze innovatiespecialisten bij ons dochterbedrijf Mourik Techniek. Samen met innovatiespecialist Accenda en met ondersteuning van leverancier Liebherr hebben we een blauwdruk ontwikkeld voor hoe je bouwmachines snel en efficiënt kunt ombouwen.‘

De knappe koppen bij Mourik zijn inmiddels druk bezig om groene waterstof te winnen uit bermgras en snoeiafval. Mourik: ‘Groene waterstof wordt schaars als meer bedrijven de overstap maken naar schoon werken. Met een beetje creativiteit vinden we ook weer oplossingen voor deze uitdaging. Innovatie is ons speerpunt. Onze specialisten zien vooral kansen.’