Geschreven op 2-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Sharon Dijksma, Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit in Amsterdam, onthulde op 28 juni samen met Zonnebloem Ambassadeur Frans Duijts de allereerste elektrische Zonnebloemauto in Amsterdam.

Nationale Vereniging de Zonnebloem maakt de eerste 100% elektrische rolstoelhuurauto’s in Nederland mogelijk.

De drie auto’s worden aangeboden door energiebedrijf Vattenfall, dat ook de laadkosten voor huurders voor zijn rekening neemt. Vandaag werden de Zonnebloemauto’s officieel aan de vereniging overgedragen.

Wethouder Sharon Dijksma: “Schone, slimme en toegankelijke mobiliteit voor iedereen is belangrijk. Daarom sluit deze elektrische Zonnebloemauto zo goed aan bij de ambities van Amsterdam.

Sinds 2014 verhuurt De Zonnebloem aangepaste auto’s voor mensen die rolstoel- of scootmobiel gebonden zijn. In de auto’s is ruimte voor een rolstoel of scootmobiel en maximaal 4 andere personen, waardoor ook zij gezellig samen op pad kunnen. Verdeeld over Nederland heeft de vereniging inmiddels 50 rolstoelhuurauto’s gerealiseerd.

Maarten van Ooijen, wethouder Zorg, Welzijn en Sport van Utrecht, onthulde gisteren samen met Zonnebloem Ambassadeur Anita Witzier de 100% elektrische Zonnebloemauto in Utrecht: “Mobiliteit is een belangrijk voor bereikbaarheid van je familie en netwerk. Een ritje is belangrijk om samen met en van elkaar te genieten. Als Gemeente hebben wij maatschappelijke allianties nodig om samen met De Zonnebloem, Vattenfall en Welzorg Auto op Maat langdurig duurzaam samen te werken.”

Voor het eerst krijgt de vereniging de beschikking over elektrische rolstoelhuurauto’s. De drie voertuigen komen te staan in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. “Vattenfall heeft zich ten doel gesteld om binnen één generatie fossielvrij leven, wonen en reizen mogelijk te maken en daar hoort duurzaam vervoer voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel of scootmobiel natuurlijk ook bij.” zegt Martijn Hagens, Sr.VP. Customers & Solutions van Vattenfall. “Ik ben trots dat we op deze manier kunnen bijdragen aan zowel fossielvrij leven als het verbeteren van de mogelijkheden en mobiliteit van mensen met een lichamelijke beperking.”

Marc Damen, directeur De Zonnebloem: “De Zonnebloemauto geeft huurders bewegingsvrijheid doordat we flexibel, betaalbaar aangepast vervoer mogelijk maken. Mooi dat we dit met het oog op de toekomst dankzij deze samenwerking met Vattenfall en Welzorg Auto op Maat op een duurzame manier kunnen doen.”

