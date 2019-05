Geschreven op 29-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie) heeft de eerste elektrische vuilniswagen in Rotterdam gepresenteerd.

Deze heeft geen uitstoot en is bovendien een stuk stiller.

Dat is goed nieuws voor het milieu en de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid van Rotterdammers.

Rotterdam werkt aan een energiezuinige en circulaire stad met schone lucht. Het doel is om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990.

Wethouder Bonte is blij met deze aanwinst voor Rotterdam: “Het verschonen van auto- en vrachtverkeer is een belangrijke stap om in onze klimaatambities. Met de elektrische vuilniswagen besparen we niet alleen veel CO2 maar zorgen we ook voor schonere en gezondere lucht”.

In 2030 wil de gemeente dat alle eigen voertuigen ‘schoon’ zijn. Op dit moment rijden er 162 elektrische en 244 hybride personenwagens van de gemeente rond. Daarnaast zijn er twee hybride vuilniswagens en nu een eerste elektrische vuilniswagen. In het komend halfjaar komen daar nog twee elektrische wagens bij. Het is voorlopig nog een experiment.

Nu alle vuilniswagens elektrisch laten rijden is nog niet mogelijk. Dat vraagt fikse aanpassingen in de laadinfrastructuur. Daarom kijkt de gemeente ook naar andere schone brandstoffen, zoals waterstof. Behalve het verschonen van alle wagens, zet de gemeente ook in op minder autoverkeer door medewerkers van de gemeente door bijvoorbeeld het gebruik van deelauto’s en elektrische fietsen.

De nieuwe vuilniswagen opereert volledig elektrisch. De wagen kan 170 kilometer rijden voordat hij weer moet worden opgeladen. Dat gebeurt aan een laadpaal op de thuisbasis van de vuilniswagens aan het Kleinpolderplein. Een vuilniswagen legt in Rotterdam gemiddeld 80 kilometer per dag af.

Alleen al het realiseren van de laadvoorziening duurde meer dan een half jaar. Dit voertuig is daarom ook geen product dat standaard te koop is. De truck is samengesteld door EMOSS voor de ombouw van diesel naar elektrisch, DAF leverde het chassis en Geesink zorgde voor de elektrische huisvuilwagenopbouw. De laadvoorziening vraagt veel stroom. Hiervoor zijn speciale kabels in de grond gelegd en de elektrische aansluiting in het trafohuis kreeg een flinke aanpassing.

