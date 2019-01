Geschreven op 16-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De eerste elektrische vrachtwagen in de bouw is een feit. KWS heeft de elektrische vrachtwagen inclusief elektrische kraan samen met transportpartner Vrijbloed Transport ontwikkeld.

Binnenkort wordt de vrachtwagen voor het eerst ingezet op een project van KWS. De eerste elektrische vrachtwagen in de bouw bestaat uit een losse trekker (de vrachtwagen) en een oplegger met elektrische kraan.

Door de inzet van dit elektrisch materieel verlaagt wegenbouwer KWS samen met transporteur Vrijbloed de CO?- en fijnstofuitstoot tijdens de projecten van de wegenbouwer. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van opdrachtgevers, Vrijbloed en KWS.

De elektrische vrachtwagen vermindert bovendien de geluidsoverlast en heeft naar verwachting minder onderhoud nodig ten opzichte van een vrachtwagen met een dieselmotor. De actieradius met een opgeladen accu en inclusief oplegger is naar verwachting 150 kilometer.

Op het moment dat de vrachtwagen definitief is goedgekeurd om de weg op te mogen en wordt ingezet op projecten, moet de praktijk uitwijzen wat de prestaties van de elektrische vrachtwagen precies zijn onder verschillende omstandigheden.

De oplegger met elektrische kraan is volledig in Nederland ontworpen en gebouwd in samenwerking met meerdere leveranciers. De vrachtwagen is in Duitsland omgebouwd en bevatte oorspronkelijk een dieselmotor. Wierda Hybrid heeft in opdracht van Vrijbloed en KWS de samenstelling geassembleerd.

De ontwikkeling van de gehele elektrische combinatie was een project van 1,5 jaar. “Eén van de uitdagingen was de ruimte die de accu’s innemen ten opzichte van een dieseltank en de bijbehorende verdeling van de aslasten. Een reguliere vrachtwagen heeft te weinig ruimte aan het chassis om voldoende accu’s te monteren. Door inzet van de gezamenlijke kennis, is het ons gelukt”, aldus Mathijs Vrijbloed van Vrijbloed Transport.

KWS gaat de elektrische vrachtwagen op projecten voor opdrachtgevers als Schiphol en de gemeente Amsterdam inzetten voor het afvoeren, verplaatsen en aanvoeren van bulkgoederen en materialen zoals zand en stenen. KWS-vestiging KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard heeft de primeur.

