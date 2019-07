Geschreven op 9-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Nou, daar is ie dan eindelijk. In de loop van 2020 komt Toyota met de ProAce Electric op de markt.

Een bijzonder model, want het is de allereerste batterij-elektrische auto van Toyota die in Europa op de markt komt.

De ProAce Electric wordt in diverse varianten verkrijgbaar. Later, in 2021, volgt ook nog de Compacte ProAce City.

ProAce is in feite een verzamelnaam is voor diverse voertuigen van Toyota. Daarom komen er ook direct heel veel verschillende varianten van de ProAce Electric op de markt, zoals de ProAce Compact, de ProAce Worker, de ProAce Long Worker, de ProAce met een Dubbele Cabine, de ProAce Truck met open laadbak en nog veel meer.

De elektrische ProAce voertuigen zijn vooral geschikt voor zogeheten last mile delivery diensten, bijvoorbeeld voor het bezorgen van pakketten in steden of dorpen. “Binnen het streven naar zero emissions in 2050, is er op korte termijn enorm veel winst te behalen in de grootstedelijke gebieden”, aldus Toyota.

“Met name de uitstoot van NOx (stikstofoxiden) en fijnstof kan fors teruggebracht worden wanneer bestelwagens niet meer op diesel rijden, maar volledig geëlektrificeerd worden. Maar liefst 24% van alle stikstofstofoxiden en zelfs 34% van alle fijnstofuitstoot komt voor rekening van bestelwagens met dieselmotoren.

Deze zijn veelal dagelijks binnen de stad op weg. Met de toename van online bestellingen – zo’n 10 procent alleen al in 2018 – een belangrijke trend. Een volledig elektrische bestelwagen gaat direct bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in onze steden.”

Opel komt in 2020 ook met de Vivaro-e die in technisch opzicht gelijk zal zijn aan de Toyota.

