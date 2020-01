Geschreven op 6-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In Nederland is Tata vooral bekend van Tata Steel in IJmuiden. In India is Tata ook bekend als autoproducent en is niet weg te denken uit het straatbeeld.

Daarnaast heeft Tata een groot belang in merken zoals Jaguar en Land Rover.

Tata introduceert nu de elektrische Nexon EV. Of wie die ooit in Nederland op de weg zullen zien, blijft vooralsnog de vraag.

Tata roept al geruime tijd dat juist de Nexon de perfecte kandidaat is om als volledig elektrische cross-over op de markt te zetten. Vandaag heeft het merk dan de tweede generatie van dit model gelanceerd. Hier behoort nu ook de Nexon EV toe. De nieuwe Nexon EV moet volgend jaar al beschikbaar komen op de Indiase markt.

Er zijn uiteraard wel wat wijzigingen direct op te merken. Zo beschikt de Nexon EV over een dichte grille die je op elke elektrische auto terug ziet komen. Daarnaast heeft men bij Tata gekozen om de koplampen en voorbumper van een nieuw en fris design te voorzien. Overigens heeft de achterzijde deze zelfde wijziging ondergaan. De wijzigingen zijn dus vooral aan de buitenzijde goed op te merken.

De nieuwe Nexon EV is de eerste volledig elektrische cross-over van het merk. Toch is Tata geen onbekende met elektrische aandrijving. Al eerder werd de compacte Tata Nano als elektrische auto gepresenteerd. De Nexon EV beschikt over een volwassen accupakket van 30,2 kWh. Dit accupakket levert hierdoor ongeveer 130 pk. Volgens Tata is de actieradius van deze Nexon EV ongeveer 300 kilometer.

Tata Motors werd in 1945 opgericht en maakt onderdeel uit van de Tata Group. De geschiedenis van Tata Group gaat terug tot 1868. Tot 1961 werden de voertuigen alleen in India afgezet, maar tegenwoordig is het wereldwijd actief. Bij het bedrijf werken bijna 80.000 mensen, waarvan iets meer dan de helft in India. Per jaar worden meer dan een miljoen voertuigen verkocht.

Tata verkoopt een breed scala aan voertuigen, waaronder vrachtwagens, bestelwagens, bussen, militaire voertuigen en personenwagens in het goedkope en luxe segment. Ze worden verkocht onder de merknamen: Tata Motors, Tata Daewoo, Jaguar en Land Rover.

