Geschreven op 24-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Zo, bij Subaru is men ook langzaam maar zeker wakker aan het worden.

Men heeft aangekondigd ook aan een elektrische Subaru te werken.

Niet al te snel uiteraard, want waarom zou je ook?

De introductie van de eerste elektrische auto van Subaru staat echter pas voor 2025 op de planning.

Dat wordt een compacte crossover: de Subaru Viziv.

Het moment dat Subaru een batterij-elektrische auto introduceert, komt eraan. Subaru werkt namelijk samen met Toyota voor het ontwikkelen van elektrische voertuigen en hybride aandrijflijnen. In de komende jaren wil Subaru zich vooral toeleggen op het verder doorontwikkelingen van zijn onderscheidende kenmerken, zoals de boxermotor, AWD-systemen, veiligheidssystemen en meer.

Tomomi Nakamura, Subaru President: “Met het doel om Subaru onderscheidend te maken van andere merken, zullen we de unieke kwaliteiten die een Subaru tot een Subaru maken verder verbeteren, met behoud van de unieke eigenschappen die onze klanten van ons verwachten. Tegelijkertijd zullen we, terwijl we werken aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheden, waaronder de bescherming van het wereldwijde milieu, het unieke karakter en de technologische innovatie van Subaru gebruiken om bij te dragen aan de totstandkoming van een koolstofvrije samenleving.”

In 2030 moet op z’n minst 40 procent van de verkochte Subaru-modellen wereldwijd een elektrische (EV) of hybride aandrijflijn (HEV) hebben. In de eerste helft van 2030 past Subaru elektrificatietechnologie toe in alle Subaru-voertuigen die wereldwijd worden verkocht.

In 2050 moet de CO2-uitstoot van nieuwe, verkochte voertuigen wereldwijd met 90 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van de CO2-gegevens van 2010.

Nu maar hopen dat het met al deze plannen beter zal gaan dan met de 100% Elektrische Subaru R1e die al in 2008 werd aangekondigd. Daar hebben we nooit meer iets van gehoord.