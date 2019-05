Geschreven op 23-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Skoda presenteert vandaag zijn eerste volledig elektrische auto: De Skoda Citigo e iV.

Onder de noemer iV lanceert Skoda naar eigen zeggen een submerk waar het innovatieve, intelligente en inspirerende e-mobility onder schaart.

De Citigo e iV is de volledig elektrische versie van de Citigo.

De stadsauto komt volgens de fabrikant ongeveer 265 kilometer ver op een acculanding.

De Citigo eiV heeft een 36,8 kWh accupakket in de bodem, waarmee zoals gezegd een actieradius van 265 kilometer gehaald moet kunnen worden. De auto kan bij een snellaadstation in een uur tot 80 procent bijgeladen worden, aldus Skoda.

Een 83 pk sterke elektromotor drijft de voorwielen aan en brengt de Citigo e iV in 12,5 tellen op een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op een bescheiden 130 km/h. Wie van 60 naar 100 km/h wil versnellen, heeft 7,6 tellen geduld nodig. De bagageruimte is net als in de reguliere Citigo 250 liter groot. Met een 40kW-lader is de Citigo e iV in een uur weer tot 80 procent vol te laden. Met een 7,2kW-lader heb je ruim vier uur nodig.

De productie gaat in de tweede helft van dit jaar van start en de Skoda Citigo e iV staat in januari 2020 bij de Nederlandse dealers.

?

Zie ook: De Elektrische Skoda Vision iV Crossover-Coupé – De Skoda Element Concept Car: Een Elektrische Buggy by De Skoda Academy