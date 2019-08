Geschreven op 31-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Na bijna vijftien jaar afwezigheid op het Europese vasteland komt het iconische MG dit najaar terug.

Het van oorsprong Britse automerk is op een missie om Europa te veroveren met zijn geheel nieuwe 100% elektrische auto’s.

Door de combinatie van MG’s rijke automobielhistorie en de laatste state-of-the-art Europese engineering met ultramoderne EV-technologie is er een nieuwe generatie MG ontwikkeld. Een hightech zero-emissionauto voor moderne e-rijders die de sportieve rijervaring krijgen waar het automerk zo beroemd om is.

MG’s volledig elektrische SUV, de MG ZS EV, maakt slim elektrisch rijden toegankelijk voor automobilisten in Europa. De MG ZS EV is nog dit jaar uit voorraad leverbaar, zodat snel aan de grote vraag naar elektrische auto’s wordt voldaan. De auto is online te bestellen en niet via traditionele autodealers. Om de MG te ervaren wordt samengewerkt met verschillende lokale distributeurs in de verschillende landen.