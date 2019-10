Geschreven op 17-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mazda introduceert in de zomer van 2020 zijn eerste batterij-elektrische auto: de Mazsa e-TPV.

De elektrische prototypes van Mazda hebben de naam e-TPV. Dat staat voor ‘electric technology prototype vehicle’ al spreekt Mazda liever over een ‘electric test proofout vehicle’.

Aan de buitenkant zien we een CX-30, maar het gaat in dit geval puur om het onderstel, de elektromotor en het accupakket.

De batterij is zoals bij elke andere recente batterij-elektrische auto verwerkt in de bodemsectie van de auto, dus tussen de vóór- en achterwielen. Ter bescherming van het accupakket heeft Mazda een speciaal frame ontwikkeld.

Het oplaadpunt zit op de plek waar normaal de brandstoftankopening zit. Over de actieradius van het 35,5 kWh lithium-ion accupakket doet Mazda nog geen uitspraken. Christian Schultze, topman Research & Operations van Mazda Motor Europe: “Gemiddeld legt een persoon ongeveer 60 kilometer per dag af. De actieradius is groot genoeg om die afstand meerdere keren te overbruggen.”

Mazda is fel tegen grote accupakketten. Christian Schultze stelt dat een batterij groot genoeg moet zijn om aan de mobiliteitsbehoeftes van een klant te voldoen, maar dat er ook rekening gehouden moet worden met de impact van de CO2-uitstoot om zo’n accupakket te produceren. “Dit noemen we ook wel ‘battery right sizing’. Rekening houden met het feit dat je 95 procent alleen in een auto rijdt, is het te gek voor woorden dat je in die gevallen 2.200 tot 2.500 kilogram moet verplaatsen om één persoon van A naar B te brengen. Daarom kiezen wij voor een kleinere batterij. Een 100 kWh batterij is mogelijk, maar absoluut niet redelijk. Je hebt geen enorme batterij nodig”, zegt Schultze.

