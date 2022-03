Geschreven op 25-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

BAM Infra Nederland breidt haar duurzame familie uit met een nieuwe wereldprimeur: de elektrische krol.

Samen met AMT Group bouwden ze in een jaar tijd een op diesel aangedreven krol om naar de eerste volledig elektrisch aangedreven krol ter wereld.

De dieselmotor van de 8 jaar oude krol was aan vervanging toe, terwijl de krol zelf nog jaren meekan. Hét moment om aan de slag te gaan met elektrificatie.

Het verwisselbare batterijsysteem voor de krol ontwikkelde AMT Group samen met ELEO. De speciale opbouw zorgt voor maximale flexibiliteit in het gebruik van de batterijen. Het batterijsysteem bestaat uit 4 verwisselbare batterijenpakketten van ieder 60 kilowattuur. Dit zorgt ervoor dat de elektrische krol ingezet kan worden met minimaal 1 batterijpakket, en met 2 of meer pakketten werkt zij op maximale kracht. Op 4 volgeladen batterijpakketten is krol-e naar verwachting tot 8 uur inzetbaar. De verwisselbare pakketten bieden ook de mogelijkheid om haar langer dan 8 uur in te zetten. Dan werkt zij om de beurt op 2 pakketten, terwijl de andere 2 pakketten om de beurt worden opgeladen met DC snelladen.

Met de inzet van de elektrische krol wordt jaarlijks 55.000 kilogram CO? bespaard. Naast de emissievoordelen maakt krol-e aanzienlijk minder geluid dan de huidige machines. Prettiger voor de omgeving én voor de medewerkers. Deze hydraulische machine is door haar veelzijdigheid op vrijwel alle projecten in te zetten. Krol-e is naast graafmachine ook geschikt als mobiele hijskraan en als hoogwerker.

De elektrische krol is uniek binnen de railsector. De komende periode worden de mogelijkheden onderzocht voor de oplaadinfrastructuur en wordt de krol-e getest op verschillende projecten. Zo kan zij op haar gemak kennismaken met gebruikers en opdrachtgevers en andersom.

