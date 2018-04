Geschreven op 7-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Bedrijfsvoertuigen, zoals brandweerwagens, zijn een ideaal toepassingsgebied voor elektrische aandrijvingen: in veel gevallen hoeven ze slechts korte afstanden te overbruggen en kan er tussen het gebruik worden opgeladen.

Brandweerwagens in de districten van grote steden, in stadscentra en kleine gemeenschappen op het platteland of op luchthavens kunnen prima in een elektrische uitvoering functioneren.

Met het compacte noodvoertuig voor LINZ AG is de uitgebreide ervaring het bouwen van elektrische voertuigen toegepast.

De basis is een Mercedes Sprinter bedrijfswagen die at we met succes hebben werd geëlektrificeerd voor bus- en vrachtbedrijven.

