Geschreven op 13-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Haven van Rotterdam heeft vrijdag het duurzaamste baggerschip van Nederland: De Ecodelta.

Het is het eerste baggerschip dat werkt op LNG en is daardoor een stuk duurzamer dan zijn voorganger, de Rijndelta.

Het hypermoderne LNG-aangedreven baggerschip is gebouwd door de Friese werf Barkmeijer gaat baggeren in de Rotterdamse haven. Het schip vormt een belangrijk onderdeel van een nieuw contract dat Bagger- & Aannemingsmaatschappij Van der Kamp uit Zwolle sloot met het Havenbedrijf voor het op diepte houden van de havenbekkens van de Rotterdamse haven tot 2023.

Het gebruik van LNG verlaagt de uitstoot van koolstofdioxide met 20 procent en de uitstoot van stikstofoxide met 85 procent. Uitstoot van zwavel en fijnstof verdwijnt bijna helemaal.

Het baggeren wordt nu nog uitgevoerd door de schepen Hein en Rijndelta, respectievelijk 36 en 30 jaar oud. De Rijndelta is daarbij verantwoordelijk voor het grootste aandeel in het onderhoudscontract, terwijl de Hein bijspringt bij opschaling als gevolg van extra aanslibbing. De Ecodelta vervangt de Rijndelta. De Ecodelta is een zogenaamd sleephopperschip. Dit soort schepen pompen zand of klei van de havenbodem. Jaarlijks zuigt een baggerschip in de Rotterdamse haven ruim vijf miljoen kubieke meter materiaal op.

