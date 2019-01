Geschreven op 23-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De eerste elektrische motorfiets van Ducati is misschien niet ver weg. CEO van Ducati, Claudio Domenicali, deed onlangs een nogal gewaagde uitspraak met een hint op de toekomst van het merk.

“De toekomst is elektrisch, we zijn niet ver van het starten van productie uit de serie”, zei Domenicali op een bijeenkomst met technische studenten van de universiteit van Bologna.

Dat maakt Ducati het nieuwste motorfietsmerk om aan boord van de EV-beweging te springen. Harley-Davidson is van plan in augustus zijn eerste elektrische motorfiets Livewire te verkopen en een beginnende fabrikant, Zero Motorcycles, imponeerde reviewers met zijn elektrische debuut.

Zie ook: De Elektrische Harley Davidson LiveWire Motorfiets – De Liion-GP Superbike: Een Elektrisch Racemonster by Electric Superbike Twente – De Vectrix Motorfiets: Een Elektrisch Monster – De Snelste Elektrische Motorfiets Ter Wereld: TTX01 – The Full Electric Superbike: Mission One and Mission R by Mission Motors – Mission Motors unveiled the Mission R, the company’s new electric racing superbike – The Brammo Enertia TTR

De Orphiro: De Elektrische Designmotorfiets en -Cruiser uit Nederland by Orphiro – De Dikke Alg: Een Nederlandse Houten Motorfiets by Ritsert Mans op Algen Olie by Peter Mooij – De Spaanse Elektrische Motorfiets Met Drie Wielen: De Elektrische Eezon e3 by VMS – Venture One: De Elektrische Motor – Carver Gaat Elektrische Carver Assembleren in Friesland: Een Ultra Slim Elektrisch Stadsvoertuig – De Saline Airstream Motor: De eerste motor op lucht