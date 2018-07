Geschreven op 13-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Alstom’s waterstoftrein, de Coradia iLint, is toegelaten tot het Duitse spoor. De Duitse federale spoorwegveiligheidsautoriteit EBA (Eisenbahnbundesamt) heeft op 11 juli 2018 de vergunning voor ingebruikneming verleend voor inzet op het spoorwegnet in Duitsland.

Daarmee kan ’s werelds eerste waterstoftrein in het reizigersverkeer per spoor worden ingezet.

Nog deze zomer gaan twee prototypes van de trein meedraaien in de dienstregeling in Nedersaksen. In 2021 rijden daar volgens planning veertien van deze schone treinen rond.

De komst van de waterstoftrein wordt verwelkomd door de politiek en de nieuwe trein wordt geprezen als een emissiearm en efficiënt alternatief voor dieseltechniek die zo veel gebruikt wordt op regionale lijnen waar elektrificatie niet lonend is.

De Coradia iLint is een tweewagentreinstel voor regionale treindiensten en behoort tot het Coradia platform. De waterstoftrein is ontwikkeld in de Alstom vestigingen in Tarbes, Frankrijk, en in Salzgitter, Duitsland. De ontwikkeling is door de Duitse regering ondersteund met een subsidie van 8 miljoen euro, in het kader van het Nationale Innovatie voor Waterstof- en Fuel Cell Technologie. De iLint rijdt op waterstof en stoot alleen stoom en condens uit. Er worden geen CO2 en evenmin andere gassen uitgestoten. Daarnaast is de trein bijna geluidloos. Alstom wijst erop dat de waterstoftrein bijzonder is door de schone energieomzetting, slimme omgang met tractie en beschikbare energie, en flexibiliteit in de opslag van energie in batterijen.

Alstom heeft zijn eerste succes in de spoormarkt met de iLint al in 2017 behaald. Toen bestelde de vervoersautoriteit in Niedersachsen, LNVG, 14 iLint waterstoftreinstellen vergezeld met een onderhouds- en energiecontract voor 30 jaar. De treinen zullen vanaf december 2021 worden ingezet tussen Bremerhaven, Bremervörde en Buxtehude. Deze inzet wordt voorafgegaan door een pilotproject met inzet van de twee iLint prototypen op het Elbe- Wesernetwerk. Dit pilotproject start aan het einde van deze zomer. Daarmee wordt een begin gemaakt met het ontdieselen en verduurzamen van regionale spoorlijnen, waar elektrificatie niet economisch verantwoord is.

De Coradia iLint trein is gebouwd door Alstom op basis van een bestaande dieseltrein. Het bedrijf sloopte daar alle dieselcomponenten uit en verving ze door elektrische onderdelen en apparatuur voor waterstof. Op het dak liggen de waterstoftanks en de brandstofcellen, de batterijpakketten (litium-ion) liggen onderin de trein.

Ook Nederland heeft plannen voor een waterstoftrein. Tussen Groningen en Leeuwarden start begin volgend jaar waarschijnlijk een proef met een waterstoftrein van Alstom. Het innovatieproject heeft als doel te onderzoeken of dit type trein op lange termijn de dieseltreinen op dit traject kan vervangen. Volgens Alstom kan de Coradia iLint met een volle tank duizend kilometer afleggen. Het voertuig heeft een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur. Het is slechts één van de vele mogelijke toepassingen van waterstof. De provincie Groningen heeft grootse plannen om een leidende rol te gaan spelen in de verwachte waterstofeconomie.

