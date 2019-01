Geschreven op 24-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Van een 100% elektrische stadsbus en een racewagen op waterstof, tot een slim systeem dat de weggebruiker informeert over zijn omgeving.

Wat vind jij de beste Nederlandse innovatie op het gebied van mobiliteit?

Breng je stem uit op de Automotive Innovation Award Publieksprijs.

De Automotive Innovation Awards zijn in het leven geroepen om Nederlandse innovaties met grote impact op mobiliteit een podium te bieden. De awards worden uitgereikt voor drie categorieën: Technology, Services en Challenging Concepts.

Ook deze editie zijn er weer negen veelbelovende innovaties geselecteerd. De finalisten van de Automotive Innovation Awards 2019 zijn:

Lightyear One: Een gezinsauto die zichzelf oplaadt door middel van zonnecellen op het dak en de motorkap. Op een volgeladen batterij kan de auto zo’n 800 kilometer rijden.

Forze Hydrogen Electric Racing (Stichting Formule Zero Team Delft): De Forze VIII wordt aangedreven door elektriciteit geproduceerd uit waterstof. Door competitief te zijn in langeafstandsraces wil het team de potentie van waterstof als toekomstige energiedrager zichtbaar maken.

EGHRS (Bosal): Een systeem dat ongebruikte brandstofenergie, die de auto via de uitlaat verlaat, terugwint en hergebruikt. De teruggewonnen energie warmt de motor én het interieur van je auto sneller op.

Tribus Movitas 100% elektrische ov-bus (Tribus Specials BV): Een 100% elektrische en rolstoeltoegankelijke stadsbus. Met vloer- en zitplaatsverwarming, grote ramen en oplaadmogelijkheden een genot voor de reiziger. En de elektromotor maakt de bus ook nog eens stil voor mensen binnen én buiten de bus.

Het voertuigrijbewijs (RDW en CBR): Zelfrijdende voertuigen moeten zich in het verkeer gedragen als goede, menselijke bestuurders die kunnen inspelen op hun omgeving. Daarom werken de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Centraal Bureau Rijvaardigheid aan een rijbewijs voor voertuigen.

Traffic Live Exchange (Monotoch): Een dynamisch systeem dat de weggebruiker informeert over zijn omgeving. Doordat de bestuurder op de hoogte is van het de weg- en verkeerssituatie kan hij daar al vroegtijdig rekening mee te houden. Andersom kan de omgeving ook inspelen op de weggebruiker.

Europese VIN-ledger (Koopman Logistics Group BV): Precies kunnen bijhouden waar je nieuwe auto zich in het bestelproces bevindt of de herkomst of kilometerstand van je tweedehands auto achterhalen. Dat kan met deze technologie waarmee autofabrikanten, importeurs, dealers en kopers informatie over het voertuig met elkaar delen.

DT2 (Punch Powertrain Nederland BV): Om de CO2 doelstellingen van 2020 te halen is het nodig om benzineauto’s om te bouwen naar elektrisch-hybride auto’s. De DT2 maakt dit mogelijk: een automatische versnellingsbak met ruimte voor een elektromotor in de automaat.

The Advanced Analytics Platform for the Automotive Industry (Crossyn Automotive): Een platform waarop zowel bestuurders als serviceproviders toegang krijgen tot gedeelde informatie over een voertuig. Aan de hand van informatie over de auto en het rijgedrag kunnen onderhoudsbehoeften tijdig worden gemeld. Ook kan een bestuurder zien of de portieren op slot zijn en waar de auto is geparkeerd.

In 2017 werden de awards gewonnen door TomTom On Street Parking, voor het makkelijk vinden van een vrije parkeerplaats, Dutch Green Carbon, voor het recyclen van autobanden, en NXP Semiconducteurs met de Radarchip die een grote stap in autonoom rijden mogelijk maakt. ‘Met het winnen van de award hebben we een belangrijke eerste stap gezet. Dit is het begin!’, aldus Jan Driessen van Dutch Green Carbon. De jury geloofde dat de innovatie van de radarchip de wereld van mobiliteit radicaal zou veranderen. ‘Deze innovatie biedt eindeloze kansen voor zelfrijdende voertuigen.’

Welke innovatie maakt volgens jou mobiliteit slimmer, schoner, efficiënter en/of veiliger? Breng voor 26 januari hier je stem uit.

