Geschreven op 24-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Over het water scheuren zonder schuldgevoel over verstookte brandstof. Het Belgische Liso Yachts komt met de elektrische luxe speedboot Aquamare 750GTE.

Afgelopen week beleefde de elektrische speedboot Aquamare 750GTE zijn doop in de Schelde bij Antwerpen. De elektrische speedboot van Liso Yachts is ook bijna volledig recyclebaar en voor 80 procent biologisch afbreekbaar.

“In steeds meer Europese landen mag je al niet meer met vervuilende brandstoffen op de binnenwateren varen. Met onze speedboot hebben we een sterk alternatief, zonder geluidshinder en dat op elektriciteit vaart, waardoor we geen vervuiling veroorzaken”, zegt CEO Dirk De Munter van Liso Yachts. Mits je elektriciteit groen is, natuurlijk.

De Munter is al meer dan 15 jaar actief met de restauratie van klassieke speedbooten en combineerde dit met zijn beroep als designer en verkoper van complexe batterijpacks in hardloopschoenen en batterijen voor track-and-tracesystemen in vrachtwagens. De batterijpack die hij ontwikkelde voor de Aquamare maakt dat de boot een topsnelheid haalt van 95 km/uur en op deze topsnelheid 40 minuten kan varen.

In normale omstandigheden kan je met de Aquamare 750 GTE een dag varen op zee of zoetwaterrivieren. Bijzonder is ook dat de elektrische speedboot van Liso Yachts op alle elektriciteitsnetten oplaadbaar is: op 220 V, maar ook op laag- en hoogspanningsnetten en op Fastnets van 1000 Volt bij 200 Ampère.

Echt goedkoop is de elektrische Aquamare 750 GTE niet. Liso Yachts mikt op de productie van 24 van deze e-boten in 2019, die wereldwijd op de markt worden gebracht. De Aquamare 750 GTE kost tussen 400.000 en 500.000 euro. In april 2019 is er een lanceringsevent in een haven van Amsterdam, waar je mee mag varen met deze luxe elektrische speedboot.