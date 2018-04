Geschreven op 9-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Coolblue gaat behalve bestelauto’s ook de pakfietsen gebruiken om kleine pakketjes bij consument te bezorgen via de nieuwe service: CoolblueFietst.

Coolblue is hiermee het eerste grote e-commercebedrijf in Europa dat ervoor kiest om kleine pakketjes zelf per fiets te bezorgen. De bestellingen worden in een tijdvak van één uur bezorgd.

CoolblueFietst is gestart in Eindhoven en Den Haag en wordt trapje voor trapje uitgebreid naar alle grote Nederlandse steden.

Met CoolblueFietst wil Coolblue klanten heel erg blij maken. Zo hoeft niemand een hele dag thuis te blijven wachten op een pakketje. Klanten krijgen hun bestelling de volgende dag in een tijdvak van 1 uur geleverd. Een kwartier van tevoren ontvangen ze een sms met het exacte tijdstip van bezorging.

Dinsdag 3 april vertrokken de eerste goedgevulde pakfietsen vanuit de Coolblue-winkels in Eindhoven en Den Haag. Voor wie in deze steden bijvoorbeeld een laptop, mobiele telefoon of koptelefoon bestelt, is de kans groot dat ze de volgende dag een vrolijke Coolblue’er voor de deur hebben staan. “En misschien wel het mooiste aan CoolblueFietst: het is groen. En blauw natuurlijk. Heel blauw,” aldus Pieter Zwart, beginbaas van Coolblue.

