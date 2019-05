Geschreven op 8-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In een serieuze poging meer mensen voor woon-werkverkeer en zakelijk vervoer uit de auto en op de E-bike en fiets te krijgen, hebben verschillende spelers de krachten gebundeld in de alliantie ConnectBike.

Men verwacht in 2021 een belangrijk aandeel op de markt voor zakelijke E-bikes in Nederland en België te hebben en tegelijkertijd een substantiële bijdrage te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit, vergroening en leefbaarheid van steden en de vitaliteit van medewerkers.

ConnectBike is een initiatief van E-bike2work, een social venture die zich inzet om de luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit in- en rondom steden te verbeteren. Om een vuist te kunnen maken heeft E-bike2work een coalitie van innovatieve scale-ups en gerenommeerde namen om zich heen verzameld. Die bestaat naast E-bike2work uit ‘s werelds grootste fietsfabrikant Giant en Mobilock, ontwikkelaar van hard- en software voor deelfietssystemen en het enige digitale slot dat ART 4 goedgekeurd is. Door samen te werken is ConnectBike in staat bedrijven, businessparken, organisaties of gemeenten complete oplossingen te bieden als alternatief voor de auto of het openbaar vervoer. Strategische partners van ConnectBike zijn verzekeraar Allianz en leasemaatschappij Arval.

ConnectBike biedt complete oplossingen voor bedrijven en organisaties die mobiliteitsbeleid verantwoord en duurzaam willen oplossen. ConnectBike levert niet alleen E-bikes en fietsen, maar biedt een full-service oplossing. Van fiets, service, onderhoud, pechhulp tot digitaal slot. Zo helpt ConnectBike medewerkers uit de auto op de fiets. Zonder gedoe met kapotte fietsen of complexe deelsystemen.

De full-service oplossing die ConnectBike biedt, wordt afgestemd op de wensen van de afnemer en de eindgebruiker. Dat kan een E-bike sharing programma zijn, een private lease oplossing of een combinatie. Een groot deel van het woon-werkverkeer bestaat uit ritten van 8 tot 20 kilometer per dag. Een afstand die uitstekend te overbruggen is met een E-bike.

Bij het aanbod van ConnectBike hoort een pechhulp speciaal gericht op de E-bike berijder, ontwikkeld in samenwerking met Allianz. Binnen 60 minuten na de melding is een reparateur ter plekke om de fiets te repareren, om te ruilen of naar de plek van bestemming te brengen. Deze service wordt overal in Nederland en België aangeboden.

Giant Benelux blijft via Giant-dealers onverminderd inzetten op de consumentenmarkt, maar zet nu met ConnectBike ook een eerste serieuze stap richting de zakelijke markt voor E-bikes. Die markt ontwikkelt zich razendsnel. In 2022 rijden er in de Benelux naar schatting ruim 300.000 B2B E-bikes op de weg. Bijna 120.000 van die E-bikes worden gebruikt door maaltijd- en pakketbezorgers, die steeds vaker hun busjes en scooters inruilen voor E-bikes. Giant maakt nu al verschillende E-bikes, maar heeft speciaal voor ConnectBike een E-bike ontwikkeld die door prijs, kwaliteit en servicepakket uniek en bijzonder geschikt is voor bijvoorbeeld maaltijd- en pakketbezorgers of organisaties die kiezen voor deelfietsen.

Essentieel onderdeel voor elk E-bike deelsysteem is een goed werkend digitaal slot en platform, zodat verschillende gebruikers eenvoudig de E-bikes kunnen reserveren, ontgrendelen en afmelden. Mobilock heeft een deeltechnologie ontwikkeld waarmee klanten van ConnectBike zonder noemenswaardige IT-inspanningen en hoge kosten de E-bikes en fietsen van ConnectBike in hun eigen (deel)systeem kunnen integreren.

Achter de schermen is ConnectBike al van start gegaan. Zo kunnen medewerkers van de TU Delft sinds kort gebruikmaken van een E-bike. Het is de bedoeling dat de komende maanden tenminste 400 mensen van de TU Delft twee maanden lang een E-bike uitproberen. Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de berijders daarna om is.

In Amsterdam kunnen medewerkers van de Johan Cruijff ArenA en Ajax sinds kort een E-bike van ConnectBike pakken. Ook gaat ConnectBike 70 E-bikes inzetten voor een campagne van de gemeente Amsterdam om medewerkers van in Amsterdam gevestigde zorg- en onderwijsinstellingen op de E-bike te krijgen. De komende maanden worden soortgelijke campagnes ook in andere steden uitgerold.

Op dit moment zijn er al een aantal modellen E-bkies beschikbaar bij ConnectBike: Triple-X E – Entour – Grandtour – Prime – Quick 25 – Quick 45 – Triple X – Chill

Zie ook: Nationaal Fietsplan: 200.000 Mensen Uit De Auto en De File Op De Fiets – Grootste Fietsenstalling Ter Wereld Onder Stationsplein in Utrecht: Eerste Fase voor 6000 Fietsen – De Fietsappel: Een Bijzondere Fietsenstalling in Alphen aan den Rijn – Ondergrondse Fietsenstalling Station Maastricht Voor 3000 Fietsen – Fietsenstalling Knoop bij Station Utrecht Centraal – Station Assen Krijgt Ondergrondse Fietskelder Voor 2600 Fietsen

Fietsnelwegen in Nederland: Non stop op de fiets naar de binnenstad – Groenefietsen Moet CO2 in Zuid–Limburg Terugdringen – Fietssnelweg F35 in Twente – Fietssnelweg F35 in Twente is met 1200 meter uitgebreid – Snelfietsroute RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen – Fietsnetwerk In Metropoolregio Amsterdam Wordt Uitgebreid en Opgeknapt – Snelfietsroute F15 by Provincie Zuid-Holland – Snelfietsroutes in de Provincie Noord-Brabant – De Groenste Snelfietsroute van Nederland door Natuurgebied Jufferswaard in Renkum op het Traject Arnhem-Wageningen – Pro­vin­cie Limburg Investeert In (snel)fiets­wegen in Noord-Lim­burg: Maasfietsroute LF3 en Greenport Bikeway

Dafne Schippersbrug: Fietsbrug over Amsterdam Rijn Kanaal Tussen Leidsche Rijn en Oog in Al – De Moreelsebrug (Rabobrug): Fiets- en Voetgangersbrug Tussen Croeselaan en Moreelse Park – De Anton Geesinkbrug: Plan voor nieuwe fietsbrug in Utrecht over Amsterdam-Rijnkanaal tussen Lage Weide en Zuilen/Overvecht – Utrecht Wereldfietsstad

Waarom Is de Fiets Zo Populair in Nederland Infographic? – Nederlanders Fietsen Steeds Meer: Elektrische Fiets Steeds Populairder in Nederland – De Urban Arrow Elektrische Transportfiets: Hét Alternatief Voor Transport in de Stad – De elektrische Babboe bakfiets, de Babboe E-Power –De Vrachtfiets by Onno Sminia en Louis Pierre Geerinckx – De Johnny Loco Elektrische Bakfiets: De Cargo E-Bike Johnny Loco

Het Nationaal Fietscongres 2018 in Rotterdam: De Tour de Force Innovatieprijs 2018 – De Fiets en Wandelbeurs in Nederland en België – De e-bike Xperience in de Jaarbeurs Utrecht: Test Zelf een e-bike – Brabantse fietsinnovaties – Fietsen Scoort Stopt Na 25 Jaar Fietsstimulering in het Woon-Werkverkeer in Nederland – Waar Zouden We Zijn, Zonder De Fiets En De Trein by KiM – Wij Fietsen Samen Verder: Meer Mensen Op De Fiets in Provincie Gelderland