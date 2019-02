Geschreven op 1-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Citax Nijmegen wordt per 1 maart overgenomen en voortgezet als Citax Nijmegen Electric. Ondernemer Richard Thijssen wil op deze manier zorgen dat de elektrische taxivloot in Nijmegen eind dit jaar tien voertuigen omvat.

Thijssen rijdt sinds juli vorig jaar al met een Tesla-taxi in Nijmegen en wil met zijn Elektrische Taxi Coöperatie de elektrische vloot rap uitbreiden.

Citax Nijmegen is het eerste bedrijf dat hij overneemt. “Het is een vertrouwde naam in de stad. Onder de nieuwe naam Citax Nijmegen Electric gaan we het elektrisch taxivervoer vleugels geven.” De voormalige eigenaren van Citax Nijmegen blijven betrokken bij het bedrijf.

De nieuwe eigenaar van Citax heeft naar eigen zeggen een missie: “duurzaam ondernemen en het versnellen van de revolutie naar 100 procent elektrisch rijden, ten koste van diesel.” In zijn nieuwe vorm begint Citax Nijmegen Electric met één Tesla Model S en een hybride Mercedes als achtervang. Voor de zomer verwacht Thijssen met tenminste vijf elektrische taxi’s in Nijmegen te rijden. En aan het eind van het jaar moeten dat er tien zijn.

“De eerste auto’s zijn besteld en onderweg naar Nederland. Volgend jaar verwachten we op te schalen naar twintig voertuigen in de coöperatie. De enige spelbreker voor snelle groei is een mogelijke langere levertijd.” Naast het rijden met elektrische taxi’s maakt het bedrijf ook werk van klantvriendelijkheid. “De klant kan daarmee volgen waar zijn taxi is en hoe snel deze ter plekke zal zijn. Bovendien vermeldt de app de ritprijs en kan de klant hiermee de chauffeur een beoordeling geven”, zegt Citax Nijmegen Electric daarover.