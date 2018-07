Geschreven op 13-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Carver heeft de komst aangekondigd van een ultra smal elektrisch stadsvoertuig. Een 100% Nederlandse innovatie die de voordelen van een auto en scooter verenigt in een ongekend nieuwe rijervaring. De Carver zal in Friesland worden geassembleerd.

Carver ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve voertuigen waarmee slimmer, sneller en duurzamer kan worden gereisd. In april kondigde het mobiliteitsbedrijf uit Amsterdam haar eerste stadsvoertuig aan: de elektrische low-speed Carver.

De overkapte Carver valt in de Nederlandse scooterklasse, is 88 centimeter breed, 159 centimeter hoog en heeft een topsnelheid van 45 km/u. Het bedrijf is de opvolger van Carver Technology uit ’s Gravendeel dat al in 2003 internationale bekendheid verwierf met de Carver One, een smal driewielig motorvoertuig met een unieke technologie en dito rijeigenschappen.

De Carver is een ‘enclosed narrow vehicle’ (ENV) met een technologie die uniek is in de wereld. Met de gepatenteerde kanteltechnologie – een Nederlandse innovatie – verenigt de Carver twee tot nog toe onverenigbare werelden: het comfort en de veiligheid van een auto met het gemak en de wendbaarheid van een scooter. Daarmee krijgen forensen en stedelingen vanaf oktober een slimmer, sneller en duurzamer alternatief voor de traditionele auto, motor of scooter. De Carver lijkt wel wat op de Ventura One.

Afgelopen jaren is de kanteltechnologie verder doorontwikkeld en verfijnd. Om de stap te kunnen maken naar productie en markt, is samenwerking gezocht met strategische partners. Eén daarvan werd Velosophy BV, moedermaatschappij van Babboe Bakfietsen, waarin ook de Accell Groep participeert, bekend van o.a. Batavus en Sparta fietsen. Een sterke partner met veel expertise op het gebied van elektrisch vervoer, productie, markt en logistiek. Recent is de samenwerking aangegaan met de NOM, een krachtige financiële partij en faciliterend partner in de zoektocht naar de juiste vestigingslocatie en de werving van assemblagemedewerkers. Via de NOM werd ook de FOM (voorheen Doefonds Fryslân) als partner betrokken waarmee de keuze voor Friesland definitief kon worden bezegeld.

Fietsfabrikant Accell Group neemt het moederbedrijf van bakfietsmerk Babboe, Velosophy, volledig over. Accell had al een minderheidsbelang van 35 procent in het bedrijf en breidt dat nu uit naar 100 procent. Dat meldt Accell vrijdag zonder financiële details te geven. Accell is bekend als fabrikant van fietsmerken als Batavus en Sparta.

Veel mensen hebben zich inmiddels al opgegeven voor een proefrit met de nieuwe Carver. Ook de lijst met pre-orders groeit gestaag. Momenteel worden de eerste Carver-onderdelen vanuit Azië naar Nederland vervoerd. Ze zijn bedoeld voor de nul-serie, waarmee de laatste kwaliteitscontroles en duurtesten worden uitgevoerd. Als die naar tevredenheid zijn afgerond wordt de daadwerkelijke uitlevering en assemblage gestart. Dit zal naar verwachting begin november 2018 gaan plaatsvinden.

