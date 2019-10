Geschreven op 28-9-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Canoo, een spin-off van het bekende Faraday Future, heeft gisteren zijn eerste elektrische busje uit de doeken gedaan.

Het busje zou vanaf 2021 beschikbaar zijn maar het bijzondere busje is niet te koop. Canoo gaat namelijk met een abonnementensysteem werken.

Het bedrijf heeft het busje gebouwd zodat het volledig autonoom kan opereren. Zeven camera’s, vijf radars en twaalf ultrasonische sensors. Op die manier wil Canoo dat zijn busje volledig ‘futureproof’ is.

Veel start-ups die werken aan elektrische auto’s proberen het succes van Tesla na te jagen. Maar Canoo, voorheen EVelozcity, heeft daar geen interesse in en gooit het over een compleet andere boeg. In plaats van dat het een luxueuze elektrische auto op de markt brengt, heeft het een soort futuristische minibus onthuld. Bij het ontwerpen van het busje waren ruimte en waarde belangrijke elementen.

De eerste auto van de Amerikaanse fabrikant zal ruimte hebben voor zeven personen. Achterin de auto is een soort halfronde bank gebouwd voor de passagiers, en voorin de auto is een bankje voor de bestuurder en bijrijder.

Het busje met de naam ‘Canoo’ is verkrijgbaar vanaf het begin van 2021 in de vorm van een abonnement.

Canoo wil de markt bestormen met hun vernieuwende businessmodel waarbij klanten maandelijkse abonnementskosten moeten betalen.

In die service zijn waarschijnlijk voordelen zoals de registratie van de auto, onderhoud en verzekering zijn inbegrepen.

Het betalen zal gaan via een app op de gebruiker’s smartphone.

Zie ook: De Elektrische FFZERO1 Concept Car by Faraday Future op de CES 2016 in Las Vegas