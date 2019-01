Geschreven op 25-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De campagne Van EuH naar AHa van het Departement Omgeving wil helpen om het voertuigenpark in Vlaanderen verder te vergroenen.

Het aanbod van de autoconstructeurs zal nog moeten groeien, maar de omschakeling naar elektrische voertuigen zet zich steeds meer door.

Daarnaast zit de uitrol van de laadinfrastructuur op schema met vandaag meer dan 2600 publieke laadpunten. Tegen 2020 willen we de kaap van 5000 laadpunten ronden.

Voertuigen op schone energie zijn de toekomst, maar heel wat Vlamingen moeten nog een drempel overbruggen, die soms ingegeven is door misverstanden. Deze campagne wil duidelijk én breed informeren over: het marktaanbod; de milieu-impact; de actieradius van elektrische voertuigen; de beschikbaarheid van laadpunten; de financiële voordelen: de zero-emissiepremie en daarnaast de vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling en van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Koop of lease je een elektrische wagen, elektrische bromfiets klasse B of elektrische motorfiets? Dan heb je bovenop heel wat interessante voordelen ook recht op een zero-emissiepremie. Voor een elektrische wagen kan die oplopen tot 4.000 euro, voor een elektrische motorfiets of bromfiets tot 1.500 euro en voor een elektrische bromfiets tot 750 euro.

In een ruimere context bekeken zijn Belgen niet de beste maar zeker ook niet de slechtste leerlingen. Eind 2017 voerde Zweden de top 10 aan binnen de Europese Unie met het hoogste marktaandeel elektrische voertuigen. België volgde op de tweede plaats, dankzij het succes van plug-in hybridevoertuigen. Finland, Oostenrijk en Luxemburg vervolledigen de top 5. Daarmee doet België het algemeen gezien beter dan Nederland en Frankrijk, al scoren die buurlanden dan weer beter voor het aandeel zuiver elektrische voertuigen. Voor 2018 zal de vergelijking er vermoedelijk anders uitzien omdat in Vlaanderen de verhouding tussen volledig elektrische voertuigen en plug-in hybrideauto’s stilaan meer in balans raakt.

De campagne Van Euh naar AHa! loopt van