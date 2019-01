Geschreven op 14-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Cadillac Heeft Tijdens de Detroit Auto Show zijn eerste elektrische auto gepresenteerd: De Cadillac CT6. Uiteraard als conceptversie, maar deze SUV komt op termijn hoe dan ook op de markt.

Dit model wordt ook het eerste dat het volledig nieuwe platform gebruikt voor elektrische voertuigen van GM.

“Cadillac’s EV zal het hart van de crossover-markt raken en voldoen aan de behoeften van klanten over de hele wereld”, aldus Steve Carlisle, president van Cadillac. “Het vertegenwoordigt het toppunt van luxe en innovatie terwijl Cadillac wordt gepositioneerd als het toppunt van mobiliteit.”

De naam en aanvullende gegevens van de Cadillac EV zullen dichter bij de lancering bekend worden gemaakt. De aankondiging van vandaag maakt deel uit van Cadillac’s agressieve productversnelling die deze week werd aangekondigd. Het bedrijf gaf ook een hint naar zowel een toekomstige Escalade als een aankomende prestatiessedan. In totaal zal Cadillac nieuwe modellen introduceren met een snelheid van ongeveer één per zes maanden tot 2021.

Het toekomstige EV-platform van GM, dat Cadillac als eerste zal gebruiken, zal flexibel zijn, waardoor het bedrijf snel kan reageren op voorkeuren van klanten met een relatief korte ontwerp- en doorlooptijd. De Cadillac-portfolio zal uiteindelijk profiteren van een verscheidenheid aan carrosserievarianten die van deze architectuur kunnen worden afgeleid.

De meest geavanceerde componenten binnen dit platform zijn de aandrijfeenheden en batterijcellen, die beide zijn ontworpen voor maximale bruikbaarheid door GM-voertuigopstellingen in verschillende landen. De EV’s kunnen worden geconfigureerd in de voor-, achter- of vierwielaandrijving en de uitvoer van hun accusystemen kan worden aangepast aan de behoeften van het voertuig en de klant.

