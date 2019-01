Geschreven op 10-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

BYD heeft een contract binnengehaald om 64 elektrische bussen te leveren aan de Colombiaanse stad Medellín.

Het nieuwe contract vormt een mijlpaal voor Colombia, want het wordt de grootste vloot elektrische bussen in Colombia en de op een na grootste elektrische busvloot in Latijns-Amerika nadat BYD’s eind vorig jaar al 100 elektrische bussen leverde in Santiago, Chili.

Metroplús, de lokale exploitant van het BRT-systeem, kocht 64 BYD’s 12,5-meter K9G-bussen die in de tweede helft van 2019 worden geleverd en dat is een belangrijke stap op weg naar een schone vloot van bussen voor de stad Medellín.

De stad nam de beslissing om verder te gaan met de grote aankoop van 64 bussen nadat Metroplús in 2017 een volledig elektrische BYD K11 18-meter gelede bus had gekocht. Als onderdeel van de pilot van meer dan 50.000 kilometer. Met de K11 werden 31.000 km afgelegd in de stad, wat een besparing van 60% op de exploitatiekosten en 75% op onderhoud opleverde in vergelijking met traditionele gelede bussen met dieselmotor.

Elk van de nieuwe BYD K9G’s kan tot 80 passagiers vervoeren met een actieradius van 300 kilometer per dag, met slechts 2 uur opladen per bus per dag. Er zal een netwerk van opladers worden geïnstalleerd met verschillende oplaadpunten in de stad om de bussen opgeladen te houden, terwijl de transitoperator flexibele opties biedt om op te laden waar nodig, wanneer dat nodig is.