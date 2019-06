Geschreven op 20-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

BYD heeft een contract binnengehaald om 183 elektrische bussen te leveren aan de Chileense hoofdstad Santiago.

Dat werd onlangs bekend gemaakt door de Chileense minister van transport en telecommunicatie, Gloria Hutt.

De elektriche bussen zullen in augustus in Santiago worden afgeleverd.

De order voor 183 elektrische bussen is een vervolg op de 100 elektrische bussen die BYD in december vorig jaar al aan Santiago leverde. De nieuwe bussen gaan onderdeel uitmaken van de Metbus vloot op de poplaire Avenida Grecia route. Daarmee wordt dat de eerste route in Latijns Amerika die volledig met elektrische bussen wordt gereden.

Metbus is ook één van de bus operators met de grooteste eleektrische busvloot in Latijs-Amerika. Met de aanwinst vanm de 183 elektrische BYD bussen bestaat de totale busvloot uit 411 elektrische bussen die in de Chileense hoofdstad actief zijn.

Zie ook: Vijftien Elektrische Bussen Voor TUBASA In Badajoz, Spanje by BYD – BYD Levert 64 Elektrische Bussen Voor Metroplús In Medellín, Colombia – Busmaatschappij Nobina Uit Zweden Bestelt 20 Extra Elektrische Bussen by BYD – BYD Gaat 37 Elektrische Dubbeldekker Bussen Voor Londen Leveren by ADL En BYD – De Hybride BYD F6DM en de Full Electric BYD e6 uit China – 1,000 Electric BYD e6 VIP Taxis for Bangkok, Thailand by BYD – Shenzhen’s new BYD6 Electric Taxis – Europe’s first BYD e6 shows up in the Netherlands: Project 75-EV-RO – 2000 Electric BYD e6 Taxis for Montreal, Canada