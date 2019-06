Geschreven op 5-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

BYD heeft deze week een vloot van 16 volledig elektrische, 8,7-meter lange bussen geleverd aan het openbaarvervoerbedrijf Azienda Trasporti Di Messina (ATM), in de Zuid-Italiaanse stad Messina op Sicilië.

De officiële overdracht van de hele vloot op vrijdag 31 mei – op het beroemde Piazza del Duomo – is het hoogtepunt van een belangrijke reeks leveringen voor BYD: ATM heeft nu de tweede grootste vloot van emissievrije elektrische midibussen in Italië geleverd gekregen. 28 elektrische bussen zijn al in gebruik in Turijn. BYD heeft nu meer dan 50% van de totale elektrische busmarkt in Italië van bussen voorzien.

De overdracht van de elektrische bussen in Messina is de meest recente in een reeks opvallende verkoopsuccessen voor BYD bij belangrijke lokale overheden in Europa. Vervoersaanbieders in Madrid, Valencia, Badajoz en Badalona in Spanje, Coimbra in Portugal, en doorlopende leveringen in heel Scandinavië zijn enkele hoogtepunten. Messina is ook een belangrijke geografische mijlpaal voor BYD in Europa: elektrische bussen van BYD zijn nu over de volle lengte en breedte van het Europese continent te vinden.

De nieuwe BYD-vloot van ATM is de eerste substantiële elektrische busvloot voor het eiland Sicilië. De exploitant in Messina heeft ook het hoogste percentage elektrische bussen (15% van het totaal) van alle openbaarvervoerbedrijven in heel Italië. Belangrijk is ook dat de aanschaf van de nieuwe elektrische BYD-bussen met een capaciteit van 53 passagiers rechtstreeks door de gemeente Messina wordt gefinancierd met overheidsmiddelen.