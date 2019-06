Geschreven op 5-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Als aanvulling op de hybride en volledig elektrische bussen die al in de metropool rijden gaat BYD 37 elektrische dubbeldekker bussen leveren aan Londen.

De Chinese fabrikant BYD (Build Your Dreams) heef een aanbesteding gewonnen en gaat 37 ADL Enviro400EV-dubbeldekkers leveren aan de stad Londen.

De bussen zullen vanaf 2019 gaan rijden op lijn 43, die onder meer over de London Bridge rijdt. Er zullen dus gegarandeerd veel toeristen gebruik gaan maken van deze elektrische bussen.

Een enkeldeksuitvoering, een reguliere bus zogezegd, heeft zich al bewezen in Londen. De volledig elektrische Enviro200EV wordt al twee jaar ingezet.

Met die bussen is er inmiddels in totaal 2,4 miljoen kilometer afgelegd. Deze bussen en de nieuwe dubbeldekkers worden gezamenlijk ontwikkeld door het Schotse bedrijf ADL en het Chinese BYD. Doordat een Brits bedrijf verantwoordelijk is voor het ontwerp, is dit in essentie een traditionele bus die in Londen hoort en haast vanzelfsprekend opgaat in zijn omgeving.