Geschreven op 23-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Nobina, de grootste busmaatschappij van Zweden en Noorwegen, heeft twintig extra elektrische bussen besteld bij BYD. De eerste exemplaren van de 18 meter lange gelede elektrische bus worden eind 2019 afgeleverd.

De extra order bestaat uit twee delen: vier van de twintig bussen gaan naar het stadsdeel Barkarby in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Nog eens zestien bussen gaan naar Linköping, de hoofdstad van de regio Östergötland.

Nobina bestelde afgelopen najaar 26 elektrische bussen bij BYD. Deze order bestaat uit 11 stuks van de 12 meter lange elektrische bus, 10 stuks van de 18 meter lange gelede elektrische bus en 5 stuks van de 8,7 meter lange midibus. De levering van deze order staat gepland voor aanstaande zomer. Met haar vloot van 138 voertuigen is Nobina de grootste klant van BYD in Scandinavië.

Op dit moment verzorgen 36 elektrische bussen van BYD een succesvolle dienstregeling in verschillende Zweedse steden, waaronder Eskilstuna, Ängelholm, Norrtälje en Landskrona. In Noorwegen en Denemarken komen daar binnen afzienbare tijd nog eens 70 elektrische bussen van BYD bij.

Verspreid door Europa rijden inmiddels meer dan 700 elektrische bussen van BYD rond.

“De extra order voor 20 elektrische bussen van BYD komt bovenop eerdere grote investeringen van Nobina in elektrische stadsbussen,” zegt Isbrand Ho, Managing Director van BYD Europe. “De markt voor elektrische stadsbussen in Zweden en andere Scandinavische landen groeit snel. Het streven naar emissievrij personenvervoer is een belangrijke doelstelling voor Nobina. De nieuwe emissievrije elektrische bussen van BYD voor Nobina worden aangedreven door een nieuwe generatie kobaltvrije ijzerfosfaataccu’s van BYD. Deze technologie garandeert een hoog prestatieniveau en operationele veiligheid. Bovendien worden de accu’s geproduceerd volgens de strengste milieueisen.

“Nobina breidt haar positie verder uit als toonaangevende busmaatschappij op het gebied van elektrische stadsbussen en duurzaam openbaar vervoer in Scandinavië”, zegt Martin Atterhall, Fleet Manager van de Nobina Group. “De technologische e-mobility oplossingen van BYD passen perfect bij de hoge eisen van openbaar vervoer maatschappijen als het gaat om flexibiliteit, gebruikskosten, kwaliteit en betrouwbaarheid.”

