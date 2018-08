Geschreven op 23-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Braziliaanse bierbrouwer Ambev is van plan om 1.600 Volkswagen e-Delivery elektrische trucks toe te voegen aan zijn vloot, waardoor Ambev de grootste elektrische vloot in Brazilië krijgt. Daarmee zou Ambev worden vrijgesteld van nieuwe vaste minimum vrachttarieven voor diesel trucks.

Ambev laat de elektrische Volkswagen e-Delivery trucks wel voor zich rijden maar legt het eigendom van de trucks neer bij 20 transportbedrijven die voor haar rijden en distribueren.

Roberto Cortes, Chief Executive van Volkswagens activiteiten in Brazilië, zegt dat er lang met Ambev is onderhandeld en dat het nieuwe transportbeleid eigenlijk als toeval tegelijkertijd in werking treedt. De beslissing om te investeren in elektrische trucks is mede ingegeven door de grote staking van vrachtwagenchauffeurs eerder dit jaar. Met het nieuwe beleid en de elektrische trucks, die zijn vrijgesteld van het minimumtarief aan vracht, moeten chauffeurs tevreden zijn.

Met de Volkswagen e-Delivery zal ongeveer 35 procent van de vloot van Ambev elektrisch zijn, wat volgens de bedrijven ongeveer 30.000 ton CO2-uitstoot per jaar zal besparen. De verwachting is dat de 1.600 trucks tegen 2023 zullen worden afgeleverd.