Emissievrij, energiezuinig en geluidsarm dat is de nieuwe batterijgestuurde trein van Bombardier Transportation, die vandaag voor het eerst aan het publiek wordt voorgesteld.

“We willen het spoorvervoer blijven elektrifiseren. Een trein die tijdens het rijden zijn accu’s uit de bovenleiding kan laden, is een enorme stap in de goede richting en het toonbeeld van innovatie, “verklaarde Enak Ferlemann, staatssecretaris bij het federale ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur en Federale Commissaris voor Railvervoer in Duitsland.

“Op niet-geëlektrificeerde of slechts gedeeltelijk geëlektrificeerde routes, is het motto: wegrijden van diesel op de sporen en naar schonere en milieuvriendelijkere mobiliteit.”

De nieuwe op batterijen werkende Telent 3 trein is de eerste in zijn soort. De trein genereert geen uitlaatgassen en stelt de normen voor slimme mobiliteit met piekwaarden van 90 procent op het gebied van efficiëntie en recycleerbaarheid. De Talent 3 is ook ongeveer 50 procent stiller dan moderne dieseltreinen. Volgens een vergelijkende studie van de Technische Universiteit van Dresden heeft de op batterijen werkende trein duidelijk een voorsprong ten opzichte van de totale kosten gedurende de levensduur van 30 jaar.

“Met onze nieuwe op batterijen werkende trein zetten we echte innovatie op de rails”, zegt Michael Fohrer, hoofd van Bombardier Transportation in Duitsland. “Deze trein is de technologische reactie van Bombardier op uitdagingen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en schaarste aan hulpbronnen. Ongeveer 40 procent van het Duitse spoorwegnet is niet geëlektrificeerd. De batterij-aangedreven trein van Bombardier is een aantrekkelijke optie om dat tegen te gaan, zowel economisch als ecologisch. ”

Over het algemeen zijn de vooruitzichten voor de op batterijen werkende trein positief. Het bereik neemt evenredig toe met de continue capaciteitsuitbreiding als gevolg van nieuwe batterijontwikkelingen. Het huidige prototype is uitgerust met vier Bombardier MITRAC- tractiebatterijen en kan een reisroute van ongeveer 40 kilometer afleggen. In 2019 kan de volgende generatie batterijgevoede treinen afstanden tot 100 kilometer overbruggen op niet-geëlektrificeerde spoorwegen. In 2019 start Deutsche Bahn (DB) een proefrit van twaalf maanden met passagiers met het huidige prototype in de regio Alb-Bodensee.

De ontwikkeling van de batterij-aangedreven trein wordt gesubsidieerd door de Duitse federale overheid in het kader van een innovatieprogramma voor elektromobiliteit met vier miljoen euro. De projectpartners omvatten de DB Regio-dochter DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (regionaal transport voor de regio Bodensee), Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (regionale vervoersmaatschappij Baden-Wuerttemberg) en de nationale organisatie Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (nationale organisatie voor waterstof en Fuel Cell Technology) en de Technische Universiteit van Berlijn.

