Voor het eerst is een volledig elektrisch landbouwvoertuig verkocht in België.

Bioboer Frank Lambrecht uit Zevekote bij Gistel heeft de primeur met de Kramer KL25.5e wiellader van Arvesta die volledig wordt aangedreven door batterijen waarmee de boer kan heffen, scheppen en vegen.

Het voertuig is stiller, krachtiger en efficiënter dan zijn soortgenoten op brandstof.

Met de batterijen kan hij heel wat werk in de koeienstal verzetten zonder te moeten bijtanken, én zonder uitlaatgassen in de buurt van de dieren.

Het is geen tractor maar een zogenoemde wiellader, die voor 100 procent op elektriciteit werkt. En dat is een primeur in de landbouw.

“Als je weet dat we al 270 zonnepanelen hebben liggen en deze zomer een windturbine zullen plaatsen, dan past een groen landbouwvoertuig perfect in ons ecologisch en biologisch verhaal”, vertelt Frank.

Elektrische voertuigen zijn natuurlijk doorgaans duurder dan de tegenhangers op brandstof. Dankzij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt 30 procent van de aankoopprijs terugbetaald. Het voertuig kost 75.000 euro en kan zo’n vijf uur aan een stuk werken. Als de batterij volledig leeg is, moet hij zeven uur opladen.