Geschreven op 1-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Binnenvaartschip de Alphenaar gaat nog dit jaar op batterijen varen. Het schip vaart van Zoeterwoude naar Moerdijk met bier van Heineken aan boord. En in 2021 moeten er nog vijf schepen bij komen.

De Alphenaar gaat varen op verwisselbare batterijcontainers, gehuurd van de nieuwe onderneming ZES. Het eerste oplaadstation van ZES komt in Alphen aan de Rijn. Het schip kan de batterijcontainer daar omwisselen voor een volle, zodat het snel door kan varen met minimale wachttijd.

Geleidelijk wordt het netwerk van oplaadstations uitgebreid. Met ongeveer twintig laadplekken komt er een landelijke dekking. Met twee opgeladen batterijcontainers kan een binnenvaartschip vijftig tot honderd kilometer varen, afhankelijk van onder andere de stroming en de grootte en diepgang van het schip.

ZES is een initiatief van ING, Engie, Wärtsilä en Havenbedrijf Rotterdam, met steun van het ministerie van IenW. Heineken is de eerste klant en heeft zich voor tien jaar aan de nieuwe onderneming verbonden. Deze biedt een volledig producten- en dienstenpakket. Dit is gebaseerd op de verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een betaalconcept voor de scheepseigenaren.

De energiecontainers zijn ontworpen voor meerdere toepassingen. Zo kunnen ze ook tijdelijk aan land worden ingezet voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet. Of ze kunnen voorzien in een lokale tijdelijke vraag naar elektriciteit. Het systeem is ook toekomstbestendig, omdat het onafhankelijk is van de energiedrager. Als in de toekomst waterstof goedkoper wordt, dan kunnen de containers met waterstoftechnologie op dezelfde wijze elektriciteit leveren.

