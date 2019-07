Geschreven op 23-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Een binnenvaartschip dat op groene waterstof vaart, gaat binnen enkele jaren zout vervoeren van fabrikant Nouryon in Delfzijl naar de Botlek in Rotterdam.

Dat is althans de intentie van het chemiebedrijf, de coöperatie voor de binnenvaart NPRC en (coöperatielid) Lenten Scheepvaart in Nieuwegein.

Ze onderzoeken de haalbaarheid van het plan. Het schip met de naam ms Antonie zou varen op groene waterstof die Nouryon in Delfzijl produceert met duurzame elektriciteit.

Binnenvaartschepen varen nu op gasolie dat uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen veroorzaakt. Bij het gebruik van groene waterstof komt slechts water vrij. De NPRC noemt het ‘een enorme doorbraak in de energietransitie’ als het schip er komt. ,,Als de aanstaande proef succesvol is, zullen er naar alle waarschijnlijkheid meer schepen op waterstof gaan varen”, aldus de coöperatie.

NPRC-lid Lenten Scheepvaart in Nieuwegein neemt het schip in de vaart, zo is de bedoeling. “Waterstof als brandstof is nu nog wel duurder dan andere brandstoffen”, vertelt ondernemer Harm Lenten, “maar naarmate de technologie zich verder ontwikkeld zat dit steeds aantrekkelijker worden en dat maakt deze eerste stap ook zo belangrijk.”

Het onderzoek maakt deel uit van een zogeheten Green Deal van minister Cora Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om het transport over water zo veel mogelijk emissievrij te maken. Ze heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om innovaties in de binnenvaartsector te stimuleren.

Zie ook: Green Deal Binnenvaart, Zeevaart En Havens: Uitstoot CO2 En Schadelijke Stoffen Verminderen – De Waterstofeconomie by Jeremy Rifkin: The Hydrogen Economy – Waterstof Essentiële Bouwsteen Energietransitie by Waterstof Coalitie – Wereldprimeur: Eerste Waterstof Energiecentrale Staat in Delfzijl – Groene Waterstof van Water en Duurzame Energie – Plan(t) Our Future: Conferentie Brabant aan de Waterstof by Werkplaats De Gruyter – The European Union Hydrogen Highway – Duurzame Havencoalitie Lauwersoog: Subsidie Voor Waterstof in Schepen by Provincie Groningen – Binnenvaart Jaardiner: De Groene Versnelling – Binnenvaart Moet Snel Verduurzamen by CBRB – EU: Europese Binnenvaart Wil in 2030 CO2-Neutraal Zijn – HEINEKEN Gaat Duurzame Biobrandstof Gebruiken in de For Ever: Heerlijk, Dat Groene Varen –HEINEKEN Groene Cirkels in Zoeterwoude: Heerlijk, Die Groene Cirkels – De Groene Corridor: Intentieverklaring Duurzaam Transport – Heerlijk, Dat Groene Transport – Milieubewustzijn bij Havens en Scheepvaart Groeit: De Groene Duurzame Haven in Rotterdam – Project EcoFlow: Een Duurzaam Binnenvaartschip – Branchevereninging evofenedex wil Vergroeningsfonds om Binnenvaart te Verduurzamen