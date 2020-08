Geschreven op 21-8-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

ProRail en NS hebben weer de Beoordeling internationale benchmark spoor 2019 afgerond , waarin zij hun prestaties over de periode 2015-2018 hebben vergeleken met andere infrastructuurbeheerders en spoorvervoerbedrijven in Europa. Op verzoek van de directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het KiM de benchmark beoordeeld.

Het KiM ziet dat NS en Prorail de aanbevelingen uit de beoordeling van KiM op de voorgaande benchmark (KiM, 2017) ter harte hebben genomen, binnen wat mogelijk is in de uitvoeringspraktijk van het internationaal benchmarken. De benchmark brengt alle relevante informatie samen om de prestaties van het Nederlandse spoorsysteem zo goed als redelijkerwijs mogelijk is te kunnen vergelijken met vijf internationale partners. Voor de treinvervoerders betreft het NMBS, DSB, Greater Anglia, West Midland Trains en SBB; voor ProRail wordt vergeleken met Trafikverket, Banedenmark, SNCF Réseau, Network Rail en SBB Infra. In totaal gaat het om informatie uit zes Europese landen: Nederland, België, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland.

Bij de interpretatie van verschillen in prestaties tussen landen moet bedacht worden dat de sociale en geografische situatie tussen sommige landen verschillend is. Ook stelden vergelijkingspartners als voorwaarde voor medewerking aan de benchmark dat bedrijfsvertrouwelijke informatie niet herleidbaar is naar individuele partners. Daarom is, met name bij het onderling vergelijken van de prestaties van vervoerders, veelvuldig gebruik gemaakt van geïndexeerde of over de vergelijkingspartners gemiddelde gegevens. Dit, in combinatie met de hiervoor al genoemde verschillen tussen vergelijkingslanden maakt het echter lastig de absolute prestatie-ontwikkelingen op waarde te schatten.

In de door NS en ProRail uitgelichte bevindingen in de gecombineerde hoofdrapportage komt naar voren dat het Nederlandse spoorsysteem op tal van punten tot de koplopers behoort en zich gunstig ontwikkelt. De achterliggende rapportages, die het KiM op vertrouwelijke basis onder geheimhoudingsverklaring kon inzien, geven daarvoor ook veel onderbouwing. Deze onderbouwing uit de achterliggende rapportages is echter wel nodig om de figuren in de hoofdrapportage goed te kunnen interpreteren en missen daarom aan zeggingskracht voor lezers die daar niet over beschikken. De achterliggende rapportages laten tegelijk ook zien dat sommige partners andere beleidskeuzes maken (bijvoorbeeld sterk sturen op tegengaan treinuitval in plaats van punctualiteit), en dat er een vergelijkingspartner is die op diverse punten vaak nog net wat beter scoort. Het KiM mist in (de samenvatting van) de hoofdrapportage de punten waar NS en ProRail nog van denken te kunnen leren.

NS en ProRail sluiten de uitgelichte bevindingen in de gezamenlijke hoofdrapportage af met de constatering dat de netto-overheidsbijdrage aan het reizigersvervoer op het hoofdrailnet één van de laagste van de vergelijkingsgroep is. Deze constatering beperkt zich terecht tot het hoofdrailnet. Zij mag niet zonder meer worden verbreed naar het Nederlandse spoorsysteem als geheel, zoals in eerdere concepten verwoord. Indien men de overheidsbijdrage aan het Nederlandse spoorsysteem als geheel zou willen beschouwen, moeten bijvoorbeeld ook de volgende elementen worden meegenomen: de infrastructuuruitgaven voor beheer, onderhoud en vernieuwing op de HSL-Zuid, de exploitatiesubsidies voor decentrale vervoerders anders dan NS, de bij de ov-studentenkaart betrokken rijksmiddelen. Deze vallen nu echter buiten het kader van deze benchmark van NS en ProRail.

Meer KiM publicaties:

Mobiliteit In Stedelijk Nederland by Kim

Contouren Van Een Geïntegreerd Vervoersysteem. Wat Is Dat Eigenlijk? by KiM

Mobiliteitsarmoede in Nederland Is Niet Of Nauwelijks Te Bepalen by KiM

Nieuwe Tijden, Nieuwe Overheidsinstrumenten Voor Mobiliteitsvraagstukken by KiM

Maatschappij In Beweging: Ontwikkelingen In Wonen En Werken En Gevolgen Woon-Werkverkeer

Het Economisch Belang Van Mobiliteit: Alleen Ondergrens Meetbaar by KiM

Schoon, Stil en Snel: De Uitfasering van de Benzine-Snorfiets by KiM

Waar Zouden We Zijn, Zonder De Fiets En De Trein by KiM

De Effecten Van Het Nieuwe Werken Op Mobiliteit en Congestie 2000-2016 by KiM

Mobiliteitsbeeld 2017: Verklaring 24% Toename Reizigerskilometers Per Trein by KiM

Internationaal Treinplan: Ruim 2 Miljoen Reizigers Uit Het Vliegtuig In De Trein in 2030

Nationaal Fietsplan: 200.000 Mensen Uit De Auto en De File Op De Fiets

De Elektrisch Bestelauto Voor MKB-Ondernemers: Slechts 0,3% Rijdt Nu Elektrisch by KiM

Belasting op Vliegen: Nationale Vliegtaks Heeft Nauwelijks Effect – Reizigers Blijven Vliegen

Wie Zijn De Meest Kansrijke Potentiële Gebruikers Van Mobility-as-a-Service (MaaS) by KiM

Mobility-as-a-Service (MaaS): Toegevoegde Waarde – Gedragsverandering Onzeker by KiM

Bevolkingsdaling En Effecten Op Bereikbaarheid En Mobiliteit Van Inwoners In Nederland? by KiM

Effecten Vrachtwagenheffing: Hoe Werkt Een Kilometerheffing Voor Vrachtwagens Door? by Kim

Ongeveer 1 Procent Minder OV-Gebruik Door BTW-Verhoging Van 6 Naar 9 Procent by KiM

Kerncijfers Mobiliteit 2018: Reistijdverlies Loopt Komende Jaren Fors Op by KiM

Bevolkingsdaling En Effecten Op Bereikbaarheid En Mobiliteit Van Inwoners In Nederland? by KiM

Trends En Hun Invloed Op Zeehavens: Lopende En Komende Ontwikkelingen by Kim

De Bus Over De Grens: Grensoverschrijdende Busverbindingen In Nederland by KiM

Wmo-Vervoer En Valys Houden Mensen Met En Mobiliteitsbeperking Mobiel by KiM

Slapend Onderweg: Het Potentieel Van De Internationale Nachttrein Van En Naar Nederland by KiM

Gezonde Mensen Met Een Gezonde BMI (Body Mass Index) Fietsen En Lopen Vaker by KiM

Fietsfeiten: Feiten En Cijfers Over Gebruik Van De Fiets En De E-Fiets In Nederland by KiM

Loopfeiten: Nederlanders Steeds Vaker En Verder Te Voet Onderweg by KiM

Op Reis Met Vliegtuig, Trein, Auto Of Bus: Een Vergelijking Van De Infrastructuurkosten by KiM

Mobiliteitsbeeld 2019: Vooral Gebruik Van Trein Neemt Toe by KiM

Blik Op De File: Slechts Klein Deel Nederlanders Staat Regelmatig In De File by KiM

Het Kleine Drogeladingschip: Kleine Drogeladingvloot En Vervoersprestatie Steeds Kleiner by KiM

De Invloed Van Het Weer Op De Personenmobiliteit by KiM

Monitoren Van De Transitie Naar Autonoom Vervoer by KiM

Trendprognose Wegverkeer 2020-2025: Coronacrisis Remt Groei Wegverkeer Aanzienlijk by KiM

Mobiliteit En De Coronacrisis: Verandert Werksituatie En Mobiliteit Mogelijk Blijvend by KiM

Trends En De Nederlandse (Internationale) Zeevaart by KiM

Nieuwe Inzichten Mobiliteit En De Coronacrisis: Nederlanders Gaan Gedrag Aanpassen by KiM

Kansen Voor BRT In Nederland: Bus Rapid Transit (BRT) Kansrijk Concept by Kim

Toets Economische Effecten PlanMER Luchtvaartnota 2019 by KiM

Openbaar Vervoer En De Coronacrisis: Blijvend Effect Op Openbaar Vervoer Gebruik by KiM

Kenmerken Veelbelovende Ketens: Inzichten Voor Stimuleren Ketenmobiliteit in Nederland by KiM

Met De Stroom Mee: Het Stimuleren Van Elektrisch Rijden In Nederland En EV-Feiten by KiM

Monitoring Vrachtwagenheffing: Een Breed Perspectief Op Effecten by KiM

De Impact Van Digitalisering Op de Toegang Tot Vervoersdiensten: Een Literatuurreview by KiM

Verkenning Maatschappelijk Belang Van De Nederlandse Zeehavens by KiM

Verwachting Goederenvervoervolume 2020-2021 Met De Mogelijke Gevolgen Coronacrisis by KiM