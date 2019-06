Geschreven op 13-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het openbaar vervoer in Limburg moet in het jaar 2026 volledig elektrisch zijn. Deze doelstelling van de Provincie Limburg is wederom een stap dichterbij gekomen.

VDL Bus & Coach trekt met de levering van 55 elektrische streekbussen samen met vervoerder Arriva op in de verdere groei naar zero emissie busvervoer.

Vanaf 30 juni 2019 gaan 20 VDL Citea’s LLE-115 Electric vanuit Maastricht rijden. Ook Sittard zet er 20 in voor de streekdienst, Venlo-Venray 10 en Heerlen ook nog eens 5. “We zijn trots dat we als partner van Arriva een bus hebben ontwikkeld die ook buiten de stad elektrisch gaat rijden”, zegt Ard Romers, directeur VDL Bus & Coach Nederland bv. “Het gaat om de recent geïntroduceerde lengtevariant van 11,5 meter, met meer zitplaatsen. Voor ons wordt dit de grootste streekoperatie tot nu toe. Dat is heel bijzonder. Het gaat op jaarbasis om 100.000 kilometers per bus.”

Arriva Limburg rijdt als eerste openbaar vervoersbedrijf in Nederland op grote schaal met elektrische bussen op streeklijnen. Romers: “Een mooie primeur. Het concept is gebaseerd op de zeer goede ervaringen die we samen met Arriva hebben opgedaan in Venlo, waar onze 9,9 meter lange elektrische stadsbussen al sinds 2016 zonder problemen rijden. In het Limburgse streekvervoer gaan we rijden met een lichtgewicht bus. In de rijrichting worden 42 comfortabele zitplaatsen gerealiseerd en de voertuigen hebben een capaciteit van ongeveer 65 passagiers. De actieradius wordt geborgd door batterijen van 180 kWh, die ook nog eens zeer snel geladen kunnen worden. Hierdoor rijden de bussen makkelijk meer dan 400 kilometer per dag.”

Opdrachtgever Provincie Limburg vraagt bij het uitschrijven van de openbaar vervoersconcessie in Limburg (2017 – 2031) naar een plan voor snelle groei naar zero emissie. Arriva krijgt de opdracht met de afspraak in 2025/2026 het openbaar vervoer geheel zero emissie te leveren in Limburg. De start van de samenwerking tussen Arriva en VDL Bus & Coach krijgt in 2016 vorm als 12 elektrische bussen in Venlo in operatie worden genomen en op 1 stadslijn in Maastricht vier ZE-bussen worden ingezet. Een verdere stap volgt als in december 2018 ook de andere stadslijnen in Maastricht met nog eens 24 VDL-bussen elektrisch worden.

Voor de levering van de 55 VDL Citea’s LLE-115 Electric nu in Limburg heeft Arriva een aantal belangrijke eisen aan VDL Bus & Coach gesteld. Anne Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur Arriva Nederland: “We maken als Arriva Nederland deze stap nu naar elektrisch vervoer in de streek. Uniek, want stil, schoon en comfortabel vervoer is hiermee niet meer alleen beschikbaar voor de reiziger in de stad. Door de langere reisafstand is comfort voor de reiziger extra belangrijk. Naast de aandacht voor actieradius hebben we een low entry gevraagd waarbij veel reizigers vooruit zittend mee kunnen reizen. Door de lage instap en de verhoogde achtervloer, is een flexibele indeling van de bus mogelijk.”

Vanaf eind juni rijdt Arriva met 95 zero-emissiebussen in het openbaar vervoer in Limburg. Dit is bijna 50 procent van de vloot van Arriva in deze provincie. De vervoerder heeft met de provincie afgesproken dat in 2026 alle bussen in Limburg elektrisch zijn.

